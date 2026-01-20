https://sputnik-georgia.ru/20260120/strategicheskaya-stabilnost-pod-voprosom-296727106.html

Стратегическая стабильность под вопросом?

Стратегическая стабильность под вопросом?

20.01.2026

Тбилиси, 20 янв — Sputnik. Эксперты России и США не проводили контактов по вопросам стратегической стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров журналистам, сообщает РИА Новости.Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай. ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

