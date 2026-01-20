https://sputnik-georgia.ru/20260120/tsentralnye-ulitsy-tbilisi-perekroyut-iz-za-demontazha-novogodney-illyuminatsii-296733223.html

Центральные улицы Тбилиси перекроют из-за демонтажа новогодней иллюминации

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Движение транспорта будет ограничено на проспекте Меликишвили и улице Костава в Тбилиси в ночь на 21 января в связи с демонтажем новогодней иллюминации, сообщили в мэрии города. В частности, с 00:00 до 03:00 будет ограничено движение по проспекту Меликишвили, а с 03:00 до 06:00 ограничения коснутся улицы Костава – на участке от Тбилисского государственного концертного зала (филармонии) до станции метро "Руставели". На время ограничений транспорт с проспектов Чавчавадзе и Варазисхеви в сторону улицы Костава и проспекта Руставели перенаправят по улицам Кекелидзе, Джанашия, Кутателадзе, Барнова и Какабадзе. При этом движение с улицы Кекелидзе в сторону проспекта Меликишвили будет запрещено. Транспорт, следующий с проспекта Руставели, сможет двигаться по улицам Киачели и Ахвледиани. Поворот налево с улицы Николадзе будет разрешен в сторону проспекта Руставели и улицы Чавчавадзе. Также будет открыто движение с проспекта Руставели в сторону площади Героев по улице Джавахишвили и левой набережной Мтквари. Мэрия призывает водителей учитывать изменения при планировании маршрутов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

