Центральные улицы Тбилиси перекроют из-за демонтажа новогодней иллюминации
Мэрия призывает водителей учитывать изменения при планировании маршрутов 20.01.2026, Sputnik Грузия
грузия
новости
общество
тбилиси
транспорт
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Движение транспорта будет ограничено на проспекте Меликишвили и улице Костава в Тбилиси в ночь на 21 января в связи с демонтажем новогодней иллюминации, сообщили в мэрии города. В частности, с 00:00 до 03:00 будет ограничено движение по проспекту Меликишвили, а с 03:00 до 06:00 ограничения коснутся улицы Костава – на участке от Тбилисского государственного концертного зала (филармонии) до станции метро "Руставели". На время ограничений транспорт с проспектов Чавчавадзе и Варазисхеви в сторону улицы Костава и проспекта Руставели перенаправят по улицам Кекелидзе, Джанашия, Кутателадзе, Барнова и Какабадзе. При этом движение с улицы Кекелидзе в сторону проспекта Меликишвили будет запрещено. Транспорт, следующий с проспекта Руставели, сможет двигаться по улицам Киачели и Ахвледиани. Поворот налево с улицы Николадзе будет разрешен в сторону проспекта Руставели и улицы Чавчавадзе. Также будет открыто движение с проспекта Руставели в сторону площади Героев по улице Джавахишвили и левой набережной Мтквари. Мэрия призывает водителей учитывать изменения при планировании маршрутов.
тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, транспорт
Центральные улицы Тбилиси перекроют из-за демонтажа новогодней иллюминации
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Движение транспорта будет ограничено на проспекте Меликишвили и улице Костава в Тбилиси в ночь на 21 января в связи с демонтажем новогодней иллюминации, сообщили в мэрии города.
В частности, с 00:00 до 03:00 будет ограничено движение по проспекту Меликишвили, а с 03:00 до 06:00 ограничения коснутся улицы Костава – на участке от Тбилисского государственного концертного зала (филармонии) до станции метро "Руставели".
На время ограничений транспорт с проспектов Чавчавадзе и Варазисхеви в сторону улицы Костава и проспекта Руставели перенаправят по улицам Кекелидзе, Джанашия, Кутателадзе, Барнова и Какабадзе. При этом движение с улицы Кекелидзе в сторону проспекта Меликишвили будет запрещено.
Транспорт, следующий с проспекта Руставели, сможет двигаться по улицам Киачели и Ахвледиани. Поворот налево с улицы Николадзе будет разрешен в сторону проспекта Руставели и улицы Чавчавадзе. Также будет открыто движение с проспекта Руставели в сторону площади Героев по улице Джавахишвили и левой набережной Мтквари.
Мэрия призывает водителей учитывать изменения при планировании маршрутов.