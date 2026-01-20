https://sputnik-georgia.ru/20260120/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-otkryta-296715566.html
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта
Sputnik Грузия
Это единственная на сегодня сухопутная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией 20.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-20T12:59+0400
2026-01-20T12:59+0400
2026-01-20T14:06+0400
грузия
погода
новости
верхний ларс
гудаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/08/286195071_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5710c835b6facbbf44d83643e362a871.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. По информации Агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби трассы Мцхета – Степанцминда – Ларс движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме, а на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день – единственная сухопутная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
верхний ларс
гудаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/08/286195071_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_ae5077ae6f23894bcac8ce48d4da9478.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, погода, новости, верхний ларс, гудаури
грузия, погода, новости, верхний ларс, гудаури
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта
12:59 20.01.2026 (обновлено: 14:06 20.01.2026)
Это единственная на сегодня сухопутная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
По информации Агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби трассы Мцхета – Степанцминда – Ларс движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме, а на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день – единственная сухопутная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.