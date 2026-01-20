Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта

https://sputnik-georgia.ru/20260120/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-otkryta-296715566.html

Это единственная на сегодня сухопутная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией 20.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-20T12:59+0400

2026-01-20T12:59+0400

2026-01-20T14:06+0400

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. По информации Агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби трассы Мцхета – Степанцминда – Ларс движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме, а на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день – единственная сухопутная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

