Жареный горох вместо кофе: в Тбилиси приостановили работу кофейного завода

20.01.2026
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Национальное агентство продовольствия в результате проверки кофейного завода ООО "Трейдер" в Тбилиси выявило несколько существенных нарушений, в частности, производители использовали жареный горох вместо кофе, сообщили в пресс-службе ведомства. Было установлено, что предприятие производило кофе (обжарка, помол, упаковка) без регистрации в Реестре экономической деятельности. Продукция продавалась под торговыми названиями "Вилла" и "Вилла Голд". В ходе проверки специалисты выявили критические несоответствия в составе продукции и процессе производства: После выявленных нарушений предприятие было оштрафовано в соответствии с законодательством. Кроме того, по решению Национального агентства производственный процесс приостановлен до полного устранения выявленных несоответствий. Агентство призывает потребителей проявлять осторожность и обращать внимание на маркировку продукции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
