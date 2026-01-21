https://sputnik-georgia.ru/20260121/draka-v-restorane-na-zapade-gruzii-v-dele-figuriruyut-sotrudniki-mvd-296737864.html

Драка в ресторане на западе Грузии: в деле фигурируют сотрудники МВД

Инцидент произошел 19 января 2026 года в ресторане в Ткибули 21.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Сотрудник МВД Грузии задержан за нападение на двух представителей департамента охранной полиции в одном из ресторанов города Ткибули (регион Имерети), сообщили в прокуратуре. Проведенное расследование установило, что 19 января 2026 года в ресторане, расположенном в муниципалитете Ткибули, сотрудник министерства внутренних дел Грузии и двое его спутников совершили групповое насилие. Во время ссоры они словесно, а также физически оскорбили двух сотрудников департамента охранной полиции МВД и находившегося вместе с ними в ресторане человека. На данном этапе были проведены осмотр места происшествия, опрос очевидцев. Также изъяты вещественные доказательства по делу, запрошены видеозаписи и назначены медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается до выяснения всех деталей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

