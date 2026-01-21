https://sputnik-georgia.ru/20260121/draka-v-restorane-na-zapade-gruzii-v-dele-figuriruyut-sotrudniki-mvd-296737864.html
Драка в ресторане на западе Грузии: в деле фигурируют сотрудники МВД
Драка в ресторане на западе Грузии: в деле фигурируют сотрудники МВД
Sputnik Грузия
Инцидент произошел 19 января 2026 года в ресторане в Ткибули 21.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-21T20:10+0400
2026-01-21T20:10+0400
2026-01-21T20:10+0400
происшествия
грузия
новости
ткибули
имерети
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Сотрудник МВД Грузии задержан за нападение на двух представителей департамента охранной полиции в одном из ресторанов города Ткибули (регион Имерети), сообщили в прокуратуре. Проведенное расследование установило, что 19 января 2026 года в ресторане, расположенном в муниципалитете Ткибули, сотрудник министерства внутренних дел Грузии и двое его спутников совершили групповое насилие. Во время ссоры они словесно, а также физически оскорбили двух сотрудников департамента охранной полиции МВД и находившегося вместе с ними в ресторане человека. На данном этапе были проведены осмотр места происшествия, опрос очевидцев. Также изъяты вещественные доказательства по делу, запрошены видеозаписи и назначены медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается до выяснения всех деталей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ткибули
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_b16b503de07e4786896a15ddbe132407.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, ткибули, имерети, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, ткибули, имерети, мвд грузии
Драка в ресторане на западе Грузии: в деле фигурируют сотрудники МВД
Инцидент произошел 19 января 2026 года в ресторане в Ткибули
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Сотрудник МВД Грузии задержан за нападение на двух представителей департамента охранной полиции в одном из ресторанов города Ткибули (регион Имерети), сообщили в прокуратуре.
Проведенное расследование установило, что 19 января 2026 года в ресторане, расположенном в муниципалитете Ткибули, сотрудник министерства внутренних дел Грузии и двое его спутников совершили групповое насилие.
Во время ссоры они словесно, а также физически оскорбили двух сотрудников департамента охранной полиции МВД и находившегося вместе с ними в ресторане человека.
На данном этапе были проведены осмотр места происшествия, опрос очевидцев. Также изъяты вещественные доказательства по делу, запрошены видеозаписи и назначены медицинские экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается до выяснения всех деталей.