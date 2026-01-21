https://sputnik-georgia.ru/20260121/es-i-ssha-pereshli-v-rezhim-protivostoyaniya--deputat-partii-vlasti-296740819.html

ЕС и США перешли в режим противостояния – депутат партии власти

Изменение политики видно в изменившейся риторике, отмечает грузинский депутат 21.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Отношения Евросоюза и США перешли с партнерства в режим противостояния, что говорит о создании нового мирового порядка, заявил глава парламентского комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили.Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных торговых тарифов против ряда стран ЕС на фоне обострения разногласий вокруг Гренландии, которую Вашингтон рассматривает как стратегически важную территорию для обеспечения национальной безопасности. США настаивают на расширении своего влияния в регионе, что вызвало резкую критику со стороны европейских союзников, прежде всего Дании, Германии и Франции, назвавших такие шаги неприемлемыми и противоречащими духу трансатлантического партнерства.По его словам, изменение политики видно в изменившейся риторике. "Дональд Трамп пригласил президента России в "Совет мира" в качестве члена, а во Евросоюзе президент Франции или премьер-министр Италии заговорили о том, что разговор с президентом России необходим. Конечно, все это абсолютно логично, потому что чтобы война закончилась миром, мир без переговоров не бывает", – сказал Матикашвили. "Совет мира", организуемый Трампом, изначально представлялся им как орган для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. В октябре 2025 года он получил соответствующий мандат ООН. Однако президент США стремится расширить полномочия "Совета", приглашение участвовать в "Совете мира" получили лидеры 56 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

