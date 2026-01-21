https://sputnik-georgia.ru/20260121/evrokomissiya-nachala-protsess-priostanovki-bezviza-dlya-ryada-kategoriy-grazhdan-gruzii-296746273.html

Еврокомиссия начала процесс приостановки безвиза для ряда категорий граждан Грузии

Еврокомиссия считает, что действия властей Грузии подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима, заявили в организации 21.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Еврокомиссия начала процесс приостановки безвизового режима для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами, заявил пресс-спикер Еврокомиссии Маркус Ламерт. C 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Он отметил, что целью либерализации визового режима является укрепление контактов между людьми и продвижение общих ценностей, включая уважение прав человека и демократических принципов. "Еврокомиссия считает, что действия властей Грузии подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима; не соответствуют нормам и ценностям Евросоюза; препятствуют стабильному развитию экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей между Евросоюзом и Грузией", – отметил Ламерт. По его словам, Еврокомиссия уже передала свою оценку Европарламенту и Совету Евросоюза. "В рамках механизма приостановки виз, учитывая, что он был пересмотрен и вступил в силу в конце прошлого года, возможен двухэтапный подход. Один подход, первый этап, касается владельцев этих дипломатических паспортов. Есть возможность, что в определенный момент, если откат продолжится, он распространится на все население, но это не автоматически", – сказал Ламерт. Безвиз для Грузии Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января 2025 года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. *Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

2026

