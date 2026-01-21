https://sputnik-georgia.ru/20260121/evrokomissiya-nachala-protsess-priostanovki-bezviza-dlya-ryada-kategoriy-grazhdan-gruzii-296746273.html
Еврокомиссия начала процесс приостановки безвиза для ряда категорий граждан Грузии
Еврокомиссия начала процесс приостановки безвиза для ряда категорий граждан Грузии
Sputnik Грузия
Еврокомиссия считает, что действия властей Грузии подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима, заявили в организации 21.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-21T18:59+0400
2026-01-21T18:59+0400
2026-01-21T20:23+0400
новости
грузия
политика
европарламент
еврокомиссия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/08/284081516_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_aac72d42945a448c97b8033195105d4c.jpg
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Еврокомиссия начала процесс приостановки безвизового режима для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами, заявил пресс-спикер Еврокомиссии Маркус Ламерт. C 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Он отметил, что целью либерализации визового режима является укрепление контактов между людьми и продвижение общих ценностей, включая уважение прав человека и демократических принципов. "Еврокомиссия считает, что действия властей Грузии подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима; не соответствуют нормам и ценностям Евросоюза; препятствуют стабильному развитию экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей между Евросоюзом и Грузией", – отметил Ламерт. По его словам, Еврокомиссия уже передала свою оценку Европарламенту и Совету Евросоюза. "В рамках механизма приостановки виз, учитывая, что он был пересмотрен и вступил в силу в конце прошлого года, возможен двухэтапный подход. Один подход, первый этап, касается владельцев этих дипломатических паспортов. Есть возможность, что в определенный момент, если откат продолжится, он распространится на все население, но это не автоматически", – сказал Ламерт. Безвиз для Грузии Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января 2025 года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. *Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/08/284081516_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_4b573132c56b1fbf79e8af28c0612270.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, политика, европарламент, еврокомиссия
новости, грузия, политика, европарламент, еврокомиссия
Еврокомиссия начала процесс приостановки безвиза для ряда категорий граждан Грузии
18:59 21.01.2026 (обновлено: 20:23 21.01.2026)
Еврокомиссия считает, что действия властей Грузии подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима, заявили в организации
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Еврокомиссия начала процесс приостановки безвизового режима для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами, заявил пресс-спикер Еврокомиссии Маркус Ламерт.
C 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.
"Еврокомиссия начала приостановку безвизового режима для граждан Грузии, имеющих дипломатические, служебные или официальные паспорта, в рамках нового механизма приостановки виз", – сказал Ламерт.
Он отметил, что целью либерализации визового режима является укрепление контактов между людьми и продвижение общих ценностей, включая уважение прав человека и демократических принципов.
"Еврокомиссия считает, что действия властей Грузии подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима; не соответствуют нормам и ценностям Евросоюза; препятствуют стабильному развитию экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей между Евросоюзом и Грузией", – отметил Ламерт.
По его словам, Еврокомиссия уже передала свою оценку Европарламенту и Совету Евросоюза.
"В рамках механизма приостановки виз, учитывая, что он был пересмотрен и вступил в силу в конце прошлого года, возможен двухэтапный подход. Один подход, первый этап, касается владельцев этих дипломатических паспортов. Есть возможность, что в определенный момент, если откат продолжится, он распространится на все население, но это не автоматически", – сказал Ламерт.
Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища.
Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января 2025 года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии.
При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.
*Экстремистская организация, запрещенная в России