https://sputnik-georgia.ru/20260121/grazhdanin-turtsii-razyskivaemyy-cherez-interpol-zaderzhan-v-batumi-296738213.html

Гражданин Турции, разыскиваемый через Интерпол, задержан в Батуми

Гражданин Турции, разыскиваемый через Интерпол, задержан в Батуми

Sputnik Грузия

Арестованного обвиняют на родине в мошенничестве, совершенном с использованием электронных систем обработки данных 21.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-21T22:02+0400

2026-01-21T22:02+0400

2026-01-21T22:02+0400

происшествия

грузия

турция

батуми

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23519/78/235197896_464:374:1892:1177_1920x0_80_0_0_a8bda324ae7205ec431a6d57cf5ce313.jpg

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Полиция Батуми (Аджарская АР) задержала 23-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанного на родине обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием электронных систем обработки данных. На данный момент задержанный помещен в заключение, и в отношении него проводятся процедуры по экстрадиции. Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, турция, батуми, новости