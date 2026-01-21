https://sputnik-georgia.ru/20260121/grazhdanin-turtsii-razyskivaemyy-cherez-interpol-zaderzhan-v-batumi-296738213.html
Гражданин Турции, разыскиваемый через Интерпол, задержан в Батуми
Гражданин Турции, разыскиваемый через Интерпол, задержан в Батуми
Sputnik Грузия
Арестованного обвиняют на родине в мошенничестве, совершенном с использованием электронных систем обработки данных 21.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-21T22:02+0400
2026-01-21T22:02+0400
2026-01-21T22:02+0400
происшествия
грузия
турция
батуми
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23519/78/235197896_464:374:1892:1177_1920x0_80_0_0_a8bda324ae7205ec431a6d57cf5ce313.jpg
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Полиция Батуми (Аджарская АР) задержала 23-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанного на родине обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием электронных систем обработки данных. На данный момент задержанный помещен в заключение, и в отношении него проводятся процедуры по экстрадиции. Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
турция
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23519/78/235197896_497:299:1836:1303_1920x0_80_0_0_9afeb13cf38e08670565119d0524f846.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, турция, батуми, новости
происшествия, грузия, турция, батуми, новости
Гражданин Турции, разыскиваемый через Интерпол, задержан в Батуми
Арестованного обвиняют на родине в мошенничестве, совершенном с использованием электронных систем обработки данных
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Полиция Батуми (Аджарская АР) задержала 23-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, сообщили в пресс-службе МВД.
Задержанного на родине обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием электронных систем обработки данных.
На данный момент задержанный помещен в заключение, и в отношении него проводятся процедуры по экстрадиции.
Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям.