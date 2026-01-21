https://sputnik-georgia.ru/20260121/gruziya-vs-latviya-natsionalnaya-sbornaya-po-futzalu-nachinaet-vystuplenie-na-evro-2026-296726167.html
Грузия vs Латвия: национальная сборная по футзалу начинает выступление на Евро-2026
Грузия vs Латвия: национальная сборная по футзалу начинает выступление на Евро-2026
21.01.2026
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Сборная Грузии по футзалу начинает выступление на чемпионате Европы матчем против команды Латвии. Чемпионат Европы по футзалу проходит в Словении, Латвии и Литве с 21 января по 7 февраля 2026 года. Соперниками грузинской команды в группе А стали сборные Латвии, Хорватии и Франции. Начало матча против Латвии в 22:00 по тбилисскому времени. Календарь группового этапа: Главный тренер команды Автандил Асатиани вызвал для участия в Евро-2026 14 игроков. Перед началом чемпионата Европы премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе навестил национальную сборную в Олимпийском дворце и пожелал успехов на втором по счету континентальном первенстве. Сборная Грузии по футзалу пробилась на чемпионат Европы благодаря победе над командой Словакии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Сборная Грузии по футзалу начинает выступление на чемпионате Европы матчем против команды Латвии.
Чемпионат Европы по футзалу проходит в Словении, Латвии и Литве с 21 января по 7 февраля 2026 года.
Соперниками грузинской команды в группе А стали сборные Латвии, Хорватии и Франции. Начало матча против Латвии в 22:00 по тбилисскому времени.
Календарь группового этапа:
21 января
:
Латвия – Грузия (Рига, Латвия)
25 января
:
Хорватия – Грузия (Рига, Латвия)
28 января
:
Грузия – Франция (Каунас, Литва).
Главный тренер команды Автандил Асатиани вызвал для участия в Евро-2026 14 игроков.
Перед началом чемпионата Европы премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе навестил национальную сборную в Олимпийском дворце и пожелал успехов на втором по счету континентальном первенстве.
Сборная Грузии по футзалу пробилась на чемпионат Европы благодаря победе над командой Словакии.