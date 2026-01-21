https://sputnik-georgia.ru/20260121/gruziya-zanimaet-pravilnuyu-pozitsiyu-v-otnoshenii-soveta-mira--vitse-spiker-parlamenta-296742545.html

Грузия занимает правильную позицию в отношении "Совета мира" – вице-спикер парламента

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Грузия занимает правильную позицию и не вовлечена в тяжелые процессы в мире, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.Грузия не получила приглашения для участия в "Совете мира", куда приглашены 56 стран. "В Совет мира" приглашены те страны, в отношении которых происходят тяжелые процессы, связанные с войной, будь то Ближний Восток или центр Европы. Эти страны отобраны в зависимости от вопросов, которые необходимо обсудить. Это не означает, что они дружат или ожидают развития каких-либо теплых отношений. Решения принимаются и должны приниматься с чисто хладнокровным прагматизмом. В этой ситуации Грузия со своими небольшими ресурсами занимает правильную позицию", – сказал Вольский. По его словам, мировые эксперты не ожидают, что противостояние вокруг Грузии разовьется с той остротой, которая, к сожалению, наблюдается в нашем регионе. "Разумеется, нас устраивает, чтобы мирный процесс развивался, и не имеет большого значения, каким методом и в каком формате это произойдет. Но мы уверены и хотим, чтобы это было гораздо эффективнее, чем Совет Безопасности ООН или то собрание, которое периодически собирается в Брюсселе и занимается только руганью в адрес Грузии", – заявил Вольский. "Совет мира", организуемый Трампом, изначально представлялся им как орган для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. В октябре 2025 года он получил соответствующий мандат ООН. Однако президент США стремится расширить полномочия "Совета" – приглашение участвовать в "Совете мира" получили лидеры 56 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

