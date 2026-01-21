https://sputnik-georgia.ru/20260121/import-sekond-khenda-v-gruziyu-prodolzhaet-rasti-vmeste-s-tsenami---video-296743630.html

Импорт секонд-хенда в Грузию продолжает расти вместе с ценами – видео

Поставки подержанной одежды и текстиля в Грузию увеличиваются второй год подряд. По данным за январь-ноябрь 2025 года, в страну было ввезено более 10,6 тыс... 21.01.2026, Sputnik Грузия

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года физический объем импорта вырос незначительно – на 1,8%, однако его стоимость увеличилась на 13,3%. Годом ранее в Грузию поставили 10,5 тыс. тонн подержанной одежды на сумму $36,7 млн.Крупнейшим поставщиком секонд-хенда остается Турция – на нее приходится более 4,2 тыс. тонн импорта на $17,7 млн. В числе других основных стран-экспортеров – США, Нидерланды, Великобритания, ОАЭ и Пакистан.Рост импорта в денежном выражении при почти неизменных объемах указывает на подорожание секонд-хенд продукции и сохранение устойчивого спроса на нее внутри страны.

