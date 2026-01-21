https://sputnik-georgia.ru/20260121/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-21-yanvarya-2026-296674714.html

Какой сегодня церковный праздник: 21 января 2026

Какой сегодня церковный праздник: 21 января 2026

По православному церковному календарю 21 января отмечают день памяти святых Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, Василиссы, Мариониллы, Илии, Георгия, Домники...

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 21 января поминают мучеников Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, Василису, Мариониллу и других.Родился святой Иулиан в городе Антиное (Египет). Женившись на благородной и богатой Василисе по воле родителей, он жил с супругой, как брат с сестрой. После смерти родителей они создали мужскую и женскую обители, а сами, приняв иночество, были в них настоятелями.Святой Иулиан пострадал за веру во время правления Диоклитиана в 313 году. Своим мужеством во время жестоких пыток он обратил в истинную веру Келсия – сына своего мучителя, игемона Маркиана, его жену Мариониллу, а также умершего язычника, которого мученик воскресил.Обращенных крестил пресвитер Антоний. Вместе с новообращенными казнили семь отроков и 20 воинов.Илия ЕгипетскийПо церковному календарю 21 января поминают преподобного Илию Египетского.Приняв монашество, будущий святой 75 лет жил в каменистой пещере на пустынной горе. Он скончался в IV веке. Святому было 110 лет.Георгий ХозевитПо церковному календарю 21 января поминают преподобного Георгия Хозевита, жившего в VII веке.Родился будущий святой на острове Кипр. После смерти родителей Георгий отправился на поклонение святым местам в Палестину, где вступил в иноческую Хузивитскую общину, находившуюся между рекой Иордан и Иерусалимом. Впоследствии он стал ее настоятелем.Преподобный для монахов был образцом прощения, бдения и телесных подвигов. Святой мирно скончался.Преподобная ДомникаПо церковному календарю 21 января поминают преподобную Домнику, прославившуюся чудотворением.В Царьград будущая святая прибыла из Карфагена при Феодосии Великом (379-395). Приняв крещение от Патриарха Нектария, она поступила в монастырь. Строгими и продолжительными подвигами она достигла духовного совершенства – исцеляла больных, предсказывала будущее, управляла стихиями.Преподобная своими чудесами обращала жителей города к заботам о душе, о вечной жизни. Святая ушла из жизни в глубокой старости непорочной девой, примерно в 474 году.Або ТбилелиПо церковному календарю 21 января поминают мученика Або Тбилели (Тбилисского), жившего в VIII веке.По происхождению араб, будущий святой жил в Багдаде и изготовлял благовонные мази. В Тбилиси он оказался в 17-18 лет. Нерсес – правитель Картли (Восточная Грузия), освобожденный новым халифом из заключения в Багдаде, где он провел три года, взял Або с собой.Изучив грузинский язык, Або своими добродетелями заслужил всеобщую любовь и уважение в Тбилиси. Изучая Священное Писание, он стал часто посещать храмы Божьи и искал удобного случая креститься. Правитель Картли Нерсес, вновь оклеветанный перед халифом, желая избежать расправы, поехал на север в Хазарию. В свите правителя был и Або, принявший крещение в Хазарии.Через несколько месяцев Або, следуя за Нерсесом, оказался в Абхазии, где вел строгую подвижническую жизнь и подолгу молился на церковных службах. Владетелю и епископу Абхазии стало известно о благочестивом Або, и они часто с ним беседовали.Когда Нерсес решил вернуться в Тбилиси, святой последовал за ним. В Тбилиси, находившемся тогда под властью магометан, мученик открыто исповедовал христианскую веру, чем навлек на себя гнев персов.Святого бросили в темницу и принуждали отречься. Когда все попытки оказались тщетными, мученику отрубили голову. Произошло это в 786 году.Епископ КизическийПо церковному календарю 21 января поминают святителя Емилиана, епископа Кизического, жившего во время правления императора-иконоборца Льва Армянина (813-820).Вместе с другими епископами святого вызвали во дворец к императору и потребовали отречься от почитания икон. Святитель первым твердо ответил правителю, что вопрос об иконопочитании может обсуждаться лишь духовными лицами в церкви, а не в царском дворце.Святителя сослали в заточение в 815-м, где исповедник и скончался.ИмениныПо церковному календарю 21 января именины отмечают Василиса, Антон, Виктор, Владимир, Дмитрий, Григорий, Георгий, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Сидор, Феоктист и Юлиан.Материал подготовлен на основе открытых источников

