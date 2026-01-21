https://sputnik-georgia.ru/20260121/kogda-v-gruzii-potepleet-tochnyy-prognoz-pogody-na-blizhayshie-dni-296735880.html

Когда в Грузии потеплеет? Точный прогноз погоды на ближайшие дни

Когда в Грузии потеплеет? Точный прогноз погоды на ближайшие дни

Sputnik Грузия

Порадовались снегу и хватит – думают некоторые жители Грузии и уже мечтают о теплой и солнечной погоде 21.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-21T10:56+0400

2026-01-21T10:56+0400

2026-01-21T11:37+0400

погода

непогода в грузии

западная грузия

восточная грузия

тбилиси

национальное агентство окружающей среды

новости

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/14/296721958_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_185bb54f34da14fc87e63ddf336afc1e.jpg

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Холодная погода на большей части территории Грузии сохранится до субботы, 24 января, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидается холодная и преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью составит -2...-6, днем — +2...+6 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 21 и 23 января ожидаются осадки, а 22 января – сухая погода. Температура воздуха ночью составит +1...+3, днем — +8...+10 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 21 и 23 января ожидаются осадки, а 22 января – сухая погода. Температура воздуха ночью составит -3, днем — +7...+9 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидается снегопад. Температура воздуха ночью составит -5...-10 градусов, днем — +1...+6 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии — Местия, Бахмаро — ожидается снегопад. Температура воздуха ночью составит -8,-13 градусов, днем -3,+2 градуса. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) будет холодно и преимущественно сухо. Температура воздуха ночью составит -7...-12 градусов, днем — +1...+4 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплистскаро) будет холодно и преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -5...-10, днем — +1...+4 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается холодная и преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью составит -8...-13 градусов, днем — -2...+2 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается холодная и преимущественно сухая погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит -13...-18 градусов, днем — -1...- 6 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

западная грузия

восточная грузия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, непогода в грузии, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды, новости, грузия