Курс лари на среду – 2,6950 GEL/$

21.01.2026
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 января в размере 2,6950 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 по отношению к доллару.
