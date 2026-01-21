https://sputnik-georgia.ru/20260121/kurs-lari-na-sredu--26950-gel-296733769.html

Курс лари на среду – 2,6950 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 по отношению к доллару 21.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 января в размере 2,6950 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 по отношению к доллару.

