Кварацхелия забил в ворота "Спортинга" в Лиге чемпионов, но не спас "ПСЖ" от поражения

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов забил гол в ворота португальского "Спортинга". Кварацхелия, как и грузинский полузащитник "Спортинга" Георгий Кочорашвили, не попал в стартовый состав встречи. Кочорашвили вышел на поле на 90+5 минуте, а Кварацхелия – на 66-й. В первом тайме "ПСЖ" дважды забил в ворота "португальцев, но оба раза из-за нарушений голы были отменены. В отличие от первого эпизода, с отменой второго гола помощь ВАР не потребовалась. На 74 минуте Луис Суарес вывел "Спортинг" вперед. Спустя пять минут Кварацхелия получил мяч у штрафной площади и восстановил равновесие красивым ударом в угол. Кварацхелия получил желтую карточку в конце матча, а победу "Спортингу" принес гол Луиса Суареса на 89 минуте – 2:1. Лидер сборной Грузии провел шесть матчей в текущем сезоне Лиги чемпионов, на его счету три гола и одна результативная передача. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

