МИД Грузии проверяет информацию о гражданах Грузии на задержанном США танкере
МИД Грузии проверяет информацию о гражданах Грузии на задержанном США танкере
Танкер Veronica, о задержании которого 15 января сообщило командование Вооруженных сил США, стал шестым судном, задержанным из-за связей с Венесуэлой
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии проверяет распространенную информацию о возможном нахождении граждан Грузии в составе экипажа танкера Veronica, задержанного США 15 января в Карибском море, говорится в сообщении ведомства. "В связи с информацией, распространившейся в открытых источниках о нахождении граждан Грузии в составе экипажа танкера Veronica, задержанного США 15 января 2026 года в Карибском море, посольство Грузии в США проводит соответствующие работы для уточнения информации. До настоящего времени в Министерство иностранных дел не поступала информация о задержании граждан Грузии", – заявляют в Министерстве иностранных дел. По данным СМИ о на танкере Veronica, задержанном 15 января в Карибском море из-за связей с Венесуэлой и ходившем под флагом Гайаны, находились пять грузинских моряков. Танкер Veronica, о задержании которого 15 января сообщило командование Вооруженных сил США, стал шестым судном, задержанным из-за связей с Венесуэлой.
МИД Грузии проверяет информацию о гражданах Грузии на задержанном США танкере
15:05 21.01.2026 (обновлено: 15:07 21.01.2026)
Танкер Veronica, о задержании которого 15 января сообщило командование Вооруженных сил США, стал шестым судном, задержанным из-за связей с Венесуэлой
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии проверяет распространенную информацию о возможном нахождении граждан Грузии в составе экипажа танкера Veronica, задержанного США 15 января в Карибском море, говорится в сообщении ведомства.
"В связи с информацией, распространившейся в открытых источниках о нахождении граждан Грузии в составе экипажа танкера Veronica, задержанного США 15 января 2026 года в Карибском море, посольство Грузии в США проводит соответствующие работы для уточнения информации. До настоящего времени в Министерство иностранных дел не поступала информация о задержании граждан Грузии", – заявляют в Министерстве иностранных дел.
По данным СМИ о на танкере Veronica, задержанном 15 января в Карибском море из-за связей с Венесуэлой и ходившем под флагом Гайаны, находились пять грузинских моряков.
Танкер Veronica, о задержании которого 15 января сообщило командование Вооруженных сил США, стал шестым судном, задержанным из-за связей с Венесуэлой.