https://sputnik-georgia.ru/20260121/mid-gruzii-proveryaet-informatsiyu-o-grazhdanakh-gruzii-na-zaderzhannom-ssha-tankere-296740238.html

МИД Грузии проверяет информацию о гражданах Грузии на задержанном США танкере

МИД Грузии проверяет информацию о гражданах Грузии на задержанном США танкере

Sputnik Грузия

Танкер Veronica, о задержании которого 15 января сообщило командование Вооруженных сил США, стал шестым судном, задержанным из-за связей с Венесуэлой 21.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-21T15:05+0400

2026-01-21T15:05+0400

2026-01-21T15:07+0400

политика

грузия

новости

сша

венесуэла

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/92/234329265_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_632afeb1c0b901ac3b0f6ba07bde2ab0.jpg

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии проверяет распространенную информацию о возможном нахождении граждан Грузии в составе экипажа танкера Veronica, задержанного США 15 января в Карибском море, говорится в сообщении ведомства. "В связи с информацией, распространившейся в открытых источниках о нахождении граждан Грузии в составе экипажа танкера Veronica, задержанного США 15 января 2026 года в Карибском море, посольство Грузии в США проводит соответствующие работы для уточнения информации. До настоящего времени в Министерство иностранных дел не поступала информация о задержании граждан Грузии", – заявляют в Министерстве иностранных дел. По данным СМИ о на танкере Veronica, задержанном 15 января в Карибском море из-за связей с Венесуэлой и ходившем под флагом Гайаны, находились пять грузинских моряков. Танкер Veronica, о задержании которого 15 января сообщило командование Вооруженных сил США, стал шестым судном, задержанным из-за связей с Венесуэлой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

венесуэла

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сша, венесуэла, тбилиси