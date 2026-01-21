Грузия
Пик распространения гриппа в Грузии ожидается в конце января
Пик распространения гриппа в Грузии ожидается в конце января
Наибольшая распространенность наблюдается у вируса типа H3N2, так называемого "гонконгского вируса", заявил медик
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Пик распространения вируса гриппа ожидается в Грузии в конце января, рассказал главный врач Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Иване Чхаидзе. Грипп остается лидером среди вирусов. Наибольшая общая распространенность (72%) наблюдается у вируса типа H3N2, так называемого "гонконгского вируса". На втором месте – вирус типа B, 4%, а 1% приходится на другой вирус типа A.По словам врача, "гонконгский вирус" не отличается особой тяжестью заболевания. В детской больнице все случаи были успешно вылечены противовирусными препаратами и антибиотиками, отметил он.При этом среди пациентов, обращающихся в клинику Иашвили, у большинства наблюдается поражение дыхательной системы, доля пневмонии очень высока. В клинике на данный момент находятся 32 ребенка с острыми респираторными инфекциями. Между тем, по словам Чхаидзе, за последние 5-6 недель лабораторного подтверждения случаев коронавируса не было. H3N2, "гонконгский грипп" – это штамм вируса гриппа типа А, вызывающий сезонные эпидемии и пандемии, известный с 1968 года, он характеризуется острым началом, высокой температурой, головной болью, мышечной болью, кашлем, а у детей и пожилых людей может протекать тяжелее, с осложнениями – пневмонией, обострением хронических болезней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Пик распространения гриппа в Грузии ожидается в конце января

19:29 21.01.2026 (обновлено: 20:25 21.01.2026)
Наибольшая распространенность наблюдается у вируса типа H3N2, так называемого "гонконгского вируса", заявил медик
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Пик распространения вируса гриппа ожидается в Грузии в конце января, рассказал главный врач Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.
Грипп остается лидером среди вирусов. Наибольшая общая распространенность (72%) наблюдается у вируса типа H3N2, так называемого "гонконгского вируса". На втором месте – вирус типа B, 4%, а 1% приходится на другой вирус типа A.

"За последние 2-3 недели зафиксировано увеличение числа госпитализаций с гриппом среди пациентов. Мы ожидаем, что пик распространения гриппа придется на третью-четвертую неделю января", – cказал Чхаидзе.

По словам врача, "гонконгский вирус" не отличается особой тяжестью заболевания. В детской больнице все случаи были успешно вылечены противовирусными препаратами и антибиотиками, отметил он.
При этом среди пациентов, обращающихся в клинику Иашвили, у большинства наблюдается поражение дыхательной системы, доля пневмонии очень высока. В клинике на данный момент находятся 32 ребенка с острыми респираторными инфекциями.
Между тем, по словам Чхаидзе, за последние 5-6 недель лабораторного подтверждения случаев коронавируса не было.
H3N2, "гонконгский грипп" – это штамм вируса гриппа типа А, вызывающий сезонные эпидемии и пандемии, известный с 1968 года, он характеризуется острым началом, высокой температурой, головной болью, мышечной болью, кашлем, а у детей и пожилых людей может протекать тяжелее, с осложнениями – пневмонией, обострением хронических болезней.
