Пик распространения гриппа в Грузии ожидается в конце января

Наибольшая распространенность наблюдается у вируса типа H3N2, так называемого "гонконгского вируса", заявил медик 21.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Пик распространения вируса гриппа ожидается в Грузии в конце января, рассказал главный врач Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Иване Чхаидзе. Грипп остается лидером среди вирусов. Наибольшая общая распространенность (72%) наблюдается у вируса типа H3N2, так называемого "гонконгского вируса". На втором месте – вирус типа B, 4%, а 1% приходится на другой вирус типа A.По словам врача, "гонконгский вирус" не отличается особой тяжестью заболевания. В детской больнице все случаи были успешно вылечены противовирусными препаратами и антибиотиками, отметил он.При этом среди пациентов, обращающихся в клинику Иашвили, у большинства наблюдается поражение дыхательной системы, доля пневмонии очень высока. В клинике на данный момент находятся 32 ребенка с острыми респираторными инфекциями. Между тем, по словам Чхаидзе, за последние 5-6 недель лабораторного подтверждения случаев коронавируса не было. H3N2, "гонконгский грипп" – это штамм вируса гриппа типа А, вызывающий сезонные эпидемии и пандемии, известный с 1968 года, он характеризуется острым началом, высокой температурой, головной болью, мышечной болью, кашлем, а у детей и пожилых людей может протекать тяжелее, с осложнениями – пневмонией, обострением хронических болезней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

