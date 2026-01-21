https://sputnik-georgia.ru/20260121/politsiya-gruzii-prodolzhaet-borotsya-s-rasprostranitelyami-narkotikov-v-gruzii-296738338.html
Полиция Грузии продолжает бороться с распространителями наркотиков в Грузии
Полиция Грузии продолжает бороться с распространителями наркотиков в Грузии
21.01.2026
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Полиция Грузии обнаружили третью крупную партию наркотиков с начала года у иностранного гражданина, говорится в сообщении МВД. Как и в прошлых двух случаях, крупная партия наркотического вещества "метадон" была обнаружена у гражданина Украины. Помимо наркотиков, в регионе Имерети у иностранного гражданина нашли и средства для подготовки к реализации наркотических средств. Гражданин Украины обвиняется и в незаконном хранении и приобретении наркотических средств и в способствовании их реализации. Способствование реализации – уголовная статья, появившаяся в Грузии в марте 2025 года. Она касается лиц, которые непосредственно не являются прямыми реализаторами наркотиков, однако способствуют их распространению. Наказание за способствование реализации аналогично наказанию за реализацию и предполагает лишение свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Полиция Грузии обнаружили третью крупную партию наркотиков с начала года у иностранного гражданина, говорится в сообщении МВД.
Как и в прошлых двух случаях, крупная партия наркотического вещества "метадон" была обнаружена у гражданина Украины. Помимо наркотиков, в регионе Имерети у иностранного гражданина нашли и средства для подготовки к реализации наркотических средств.
Гражданин Украины обвиняется и в незаконном хранении и приобретении наркотических средств и в способствовании их реализации.
Способствование реализации – уголовная статья, появившаяся в Грузии в марте 2025 года. Она касается лиц, которые непосредственно не являются прямыми реализаторами наркотиков, однако способствуют их распространению.
Наказание за способствование реализации аналогично наказанию за реализацию и предполагает лишение свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение.