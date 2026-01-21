https://sputnik-georgia.ru/20260121/politsiya-gruzii-prodolzhaet-borotsya-s-rasprostranitelyami-narkotikov-v-gruzii-296738338.html

Полиция Грузии продолжает бороться с распространителями наркотиков в Грузии

Полиция Грузии продолжает бороться с распространителями наркотиков в Грузии

Sputnik Грузия

Гражданин Украины обвиняется в незаконном хранении и приобретении наркотических средств и в способствовании их реализации 21.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-21T19:10+0400

2026-01-21T19:10+0400

2026-01-21T19:10+0400

новости

грузия

происшествия

имерети

украина

наркопреступления в грузии

наркоторговля

наркополитика

наркотики

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo/logo-social.png

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Полиция Грузии обнаружили третью крупную партию наркотиков с начала года у иностранного гражданина, говорится в сообщении МВД. Как и в прошлых двух случаях, крупная партия наркотического вещества "метадон" была обнаружена у гражданина Украины. Помимо наркотиков, в регионе Имерети у иностранного гражданина нашли и средства для подготовки к реализации наркотических средств. Гражданин Украины обвиняется и в незаконном хранении и приобретении наркотических средств и в способствовании их реализации. Способствование реализации – уголовная статья, появившаяся в Грузии в марте 2025 года. Она касается лиц, которые непосредственно не являются прямыми реализаторами наркотиков, однако способствуют их распространению. Наказание за способствование реализации аналогично наказанию за реализацию и предполагает лишение свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

имерети

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, имерети, украина, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики