Протест в Иране спровоцирован иностранными акторами – посол Ирана в Грузии

Протест в Иране спровоцирован иностранными акторами – посол Ирана в Грузии

21.01.2026

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Призывы на последних акциях протеста в Иране спровоцированы внешними силами, заявил посол Грузии в Иране Сеид Аль Моджани. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. По его словам, со стороны внешней силы, которая руководила протестными выступлениями, были призывы к эскалации ситуации и радикализации протеста. Глава диппредставительства отметил, что когда власти имеют дело с организованным беспорядком, там уже выбор делается между установлением порядка и гуманным поведением. Он также прокомментировал последние события в Иране. "В последнее время в Иране тоже были отключены интернет и телефонные коммуникации именно с той целью, чтобы власть пыталась защитить свое население и общество", – сказал посол. Он также отметил, что СМИ распространяют действительно нереальные цифры о пострадавших и погибших. "Естественно, количество погибших не малое, только в один день в Тегеране 100 человек погибло, однако для того, чтобы мы узнали точное количество погибших и пострадавших, нужна достаточно большая работа, которую должна проделать полиция, различные правоохранительные силы, больницы, спасательные организации и также должны быть изучены записи камер наблюдения", – заявил посол. Официальный Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

