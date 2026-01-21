https://sputnik-georgia.ru/20260121/putin-provel-vstrechu-s-chlenami-pravitelstva-rossii---video-296759814.html
Путин провел встречу с членами правительства России - видео
Путин провел встречу с членами правительства России - видео
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членами правительства России.
Участники обсудили вопросы, которые россияне задавали президенту во время программы "Итоги года" в конце 2025 года. Прямая трансляция.
16:00 21.01.2026 (обновлено: 17:45 22.01.2026)
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членами правительства России.
Участники обсудили вопросы, которые россияне задавали президенту во время программы "Итоги года" в конце 2025 года. Прямая трансляция.