Путин провел встречу с членами правительства России - видео

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членами правительства России. 21.01.2026, Sputnik Грузия

Участники обсудили вопросы, которые россияне задавали президенту во время программы "Итоги года" в конце 2025 года. Прямая трансляция.

