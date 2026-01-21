https://sputnik-georgia.ru/20260121/ritorika-zapada-davno-prevratilas-v-teatr-absurda--zakharova-296737251.html
Риторика Запада давно превратилась в театр абсурда – Захарова
Риторика Запада давно превратилась в театр абсурда – Захарова
Sputnik Грузия
Европейские журналисты неустанно следят даже за незначительными российскими новостями, формируя из них выгодную Западу повестку, утверждает официальный... 21.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-21T18:38+0400
2026-01-21T18:38+0400
2026-01-21T18:38+0400
россия
в мире
политика
мария захарова
мид россии
европа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/04/291242636_0:214:2814:1797_1920x0_80_0_0_554242513cad5876deb5a2986ebe690d.jpg
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Западные СМИ специально преподносят своей читательской аудитории однобокую и необъективную информацию, тщательно отслеживая и сортируя любые, даже региональные, новости из России, такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала в эфире Радио Sputnik.По ее словам, отражение в европейских СМИ новостной российской повестки формируется в контексте, который выгоден для Запада и его политических элит."Ведь они же (западные СМИ – Sputnik) занимаются селекцией новостей из России, чтобы преподнести то, что у нас происходит, в качестве вот такой однобокой, одноколейной повестки", – отметила Захарова.При этом она сравнила риторику западных средств массовой информации с романом Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея", отметив, что если бы европейские журналисты обратили внимание на внутреннюю политику своих стран, то увидели бы там "чудовищную гримасу"."Они в пылу рисования нашего портрета забыли, что у них есть зеркало, в которое необходимо периодически заглядывать. И в этом зеркале они должны уже были бы давно заметить какую-то чудовищную гримасу. Это реально история про произведение, которое называется "Портрет Дориана Грея", – подчеркнула Захарова.Отражение событий, которые происходят в самих европейских странах, давно превратилось в театр абсурда и паноптикум, считает она."Самая серьезная повестка уже давным-давно у них превратилась в театр абсурда, в абракадабру, в паноптикум... А от него и смешно, и страшно одновременно, понимаете. От пакетов санкций до самоубийственных каких-то шагов", – сказала официальный представитель МИД РФ.Тем временем страны Европы неустанно и тщательно продолжают "обмыливать" любые, даже незначительные, новости из России, добавила Захарова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/04/291242636_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_9cdf0a89e2dbabefa2143c2bd3a19139.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, мария захарова, мид россии, европа
россия, в мире, политика, мария захарова, мид россии, европа
Риторика Запада давно превратилась в театр абсурда – Захарова
Европейские журналисты неустанно следят даже за незначительными российскими новостями, формируя из них выгодную Западу повестку, утверждает официальный представитель МИД России
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik.
Западные СМИ специально преподносят своей читательской аудитории однобокую и необъективную информацию, тщательно отслеживая и сортируя любые, даже региональные, новости из России, такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала в эфире Радио Sputnik
.
По ее словам, отражение в европейских СМИ новостной российской повестки формируется в контексте, который выгоден для Запада и его политических элит.
"Ведь они же (западные СМИ – Sputnik) занимаются селекцией новостей из России, чтобы преподнести то, что у нас происходит, в качестве вот такой однобокой, одноколейной повестки", – отметила Захарова.
При этом она сравнила риторику западных средств массовой информации с романом Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея", отметив, что если бы европейские журналисты обратили внимание на внутреннюю политику своих стран, то увидели бы там "чудовищную гримасу".
"Они в пылу рисования нашего портрета забыли, что у них есть зеркало, в которое необходимо периодически заглядывать. И в этом зеркале они должны уже были бы давно заметить какую-то чудовищную гримасу. Это реально история про произведение, которое называется "Портрет Дориана Грея", – подчеркнула Захарова.
Отражение событий, которые происходят в самих европейских странах, давно превратилось в театр абсурда и паноптикум, считает она.
"Самая серьезная повестка уже давным-давно у них превратилась в театр абсурда, в абракадабру, в паноптикум... А от него и смешно, и страшно одновременно, понимаете. От пакетов санкций до самоубийственных каких-то шагов", – сказала официальный представитель МИД РФ.
Тем временем страны Европы неустанно и тщательно продолжают "обмыливать" любые, даже незначительные, новости из России, добавила Захарова.