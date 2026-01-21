https://sputnik-georgia.ru/20260121/ritorika-zapada-davno-prevratilas-v-teatr-absurda--zakharova-296737251.html

Риторика Запада давно превратилась в театр абсурда – Захарова

Европейские журналисты неустанно следят даже за незначительными российскими новостями, формируя из них выгодную Западу повестку, утверждает официальный...

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Западные СМИ специально преподносят своей читательской аудитории однобокую и необъективную информацию, тщательно отслеживая и сортируя любые, даже региональные, новости из России, такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала в эфире Радио Sputnik.По ее словам, отражение в европейских СМИ новостной российской повестки формируется в контексте, который выгоден для Запада и его политических элит."Ведь они же (западные СМИ – Sputnik) занимаются селекцией новостей из России, чтобы преподнести то, что у нас происходит, в качестве вот такой однобокой, одноколейной повестки", – отметила Захарова.При этом она сравнила риторику западных средств массовой информации с романом Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея", отметив, что если бы европейские журналисты обратили внимание на внутреннюю политику своих стран, то увидели бы там "чудовищную гримасу"."Они в пылу рисования нашего портрета забыли, что у них есть зеркало, в которое необходимо периодически заглядывать. И в этом зеркале они должны уже были бы давно заметить какую-то чудовищную гримасу. Это реально история про произведение, которое называется "Портрет Дориана Грея", – подчеркнула Захарова.Отражение событий, которые происходят в самих европейских странах, давно превратилось в театр абсурда и паноптикум, считает она."Самая серьезная повестка уже давным-давно у них превратилась в театр абсурда, в абракадабру, в паноптикум... А от него и смешно, и страшно одновременно, понимаете. От пакетов санкций до самоубийственных каких-то шагов", – сказала официальный представитель МИД РФ.Тем временем страны Европы неустанно и тщательно продолжают "обмыливать" любые, даже незначительные, новости из России, добавила Захарова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

