Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения

По прогнозам синоптиков, холодная погода на большей части территории Грузии сохранится до субботы, 24 января 21.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Из-за снегопада и сложных метеорологических условий на некоторых участках дорог Грузии действуют специальные режимы движения автотранспорта, сообщили в департаменте автомобильных дорог. К этому моменту, в результате интенсивных работ по уборке снега, восстановлено движение грузовых автомобилей на участках перевалов Гудаури-Коби и Рикоти. Что касается других направлений, то из-за гололеда, сильного снегопада и сложных метеорологических условий движение грузовых автомобилей ограничено на: На остальных участках автомагистрали движение свободно. По прогнозам синоптиков, холодная погода на большей части территории Грузии сохранится до субботы, 24 января. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

