Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения
По прогнозам синоптиков, холодная погода на большей части территории Грузии сохранится до субботы, 24 января 21.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Из-за снегопада и сложных метеорологических условий на некоторых участках дорог Грузии действуют специальные режимы движения автотранспорта, сообщили в департаменте автомобильных дорог. К этому моменту, в результате интенсивных работ по уборке снега, восстановлено движение грузовых автомобилей на участках перевалов Гудаури-Коби и Рикоти. Что касается других направлений, то из-за гололеда, сильного снегопада и сложных метеорологических условий движение грузовых автомобилей ограничено на: На остальных участках автомагистрали движение свободно. По прогнозам синоптиков, холодная погода на большей части территории Грузии сохранится до субботы, 24 января.
2026
16:26 21.01.2026 (обновлено: 16:40 21.01.2026)
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Из-за снегопада и сложных метеорологических условий на некоторых участках дорог Грузии действуют специальные режимы движения автотранспорта, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
К этому моменту, в результате интенсивных работ по уборке снега, восстановлено движение грузовых автомобилей на участках перевалов Гудаури-Коби и Рикоти.
Что касается других направлений, то из-за гололеда, сильного снегопада и сложных метеорологических условий движение грузовых автомобилей ограничено на:
- Дороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда на перевале Паравани и 110-146 км
- Дороге Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили
- Дороге Кутаиси-Алпана-Мамисони, участок Корениши-Шови
- Дороге Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, участок Джвари-Ушгули.
В связи с лавинной опасностью, сильным снегопадом, плохой видимостью и метелью временно ограничено движение всех видов автотранспорта на:
- Дороге Сагареджо-Удабно-монастырь Давида Гареджи,
- Дороге Батуми (Ангиса)-Ахалцихе, участок Годердзи-Уткисубани
- Дороге Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети
- Участке Ушгули-Ласдили.
На остальных участках автомагистрали движение свободно.
По прогнозам синоптиков, холодная погода на большей части территории Грузии сохранится до субботы, 24 января.