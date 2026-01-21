https://sputnik-georgia.ru/20260121/skolko-natorgovali-gruziya-i-rossiya-v-2025-godu-296724534.html

Сколько наторговали Грузия и Россия в 2025 году?

Сколько наторговали Грузия и Россия в 2025 году?

Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии 21.01.2026

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2025 году вырос на 6,3% по сравнению с 2024 годом и составил 2,7 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте в 2025 году составила 10,4%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 131,8 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 60,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, 58,4 тысячи тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, 39,3 тысячи тонн спиртных напитков, а также почти 6 тысяч тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в 2025 году из соседней страны завезли более 405 тысяч тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли 741,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 693,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 225,3 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 37,5 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций.В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

