Сколько наторговали Грузия и Россия в 2025 году?
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога. Очереди из грузовиков, фур и трейлеров
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2025 году вырос на 6,3% по сравнению с 2024 годом и составил 2,7 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте в 2025 году составила 10,4%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России в 2025 году
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
749,3
10,3
Импорт
1 939,2
4,9
Всего
2 688,5
6,3
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 131,8 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 60,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, 58,4 тысячи тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, 39,3 тысячи тонн спиртных напитков, а также почти 6 тысяч тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров в 2025 году
Товары
Млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
170,7
-6,6
Спиртные напитки
157,9
2,1
Минеральные воды
71,0
-7,6
Лимонад
50,7
-16,3
Фрукты, орехи и другие съедобные части растений
50,3
91,1
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в 2025 году из соседней страны завезли более 405 тысяч тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 741,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 693,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 225,3 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 37,5 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров в 2025 году
Товары
Млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
477,7
-7,9
Газ
206,4
14,1
Пшеница и меслин
102,3
35,1
Сырая нефть и нефтепродукты
95,8
1 540,7
Подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло и их фракции
56,8
27,6
В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.