Сколько наторговали Грузия и Россия в 2025 году?

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2025 году вырос на 6,3% по сравнению с 2024 годом и составил 2,7 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте в 2025 году составила 10,4%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 131,8 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 60,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, 58,4 тысячи тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, 39,3 тысячи тонн спиртных напитков, а также почти 6 тысяч тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в 2025 году из соседней страны завезли более 405 тысяч тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли 741,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 693,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 225,3 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 37,5 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций.В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2025 году вырос на 6,3% по сравнению с 2024 годом и составил 2,7 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте в 2025 году составила 10,4%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России в 2025 году

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

749,3

10,3

Импорт

1 939,2

4,9

Всего

2 688,5

6,3

Из Грузии в РФ с начала года вывезли 131,8 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 60,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, 58,4 тысячи тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, 39,3 тысячи тонн спиртных напитков, а также почти 6 тысяч тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров в 2025 году

Товары

Млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

170,7

-6,6

Спиртные напитки

157,9

2,1

Минеральные воды

71,0

-7,6

Лимонад

50,7

-16,3

Фрукты, орехи и другие съедобные части растений

50,3

91,1

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в 2025 году из соседней страны завезли более 405 тысяч тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 741,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 693,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 225,3 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 37,5 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров в 2025 году

Товары

Млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

477,7

-7,9

Газ

206,4

14,1

Пшеница и меслин

102,3

35,1

Сырая нефть и нефтепродукты

95,8

1 540,7

Подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло и их фракции

56,8

27,6

В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.
