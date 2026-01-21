https://sputnik-georgia.ru/20260121/svo-massirovannye-udary-po-kievu--prinuzhdenie-k-miru-296747184.html
СВО: массированные удары по Киеву – принуждение к миру
СВО: массированные удары по Киеву – принуждение к миру
21.01.2026
На фронте и в украинском оперативном тылу Россия достаточно долго "убеждала" киевских марионеток Запада в бессмысленности вооруженного сопротивления. Время избыточного гуманизма прошло – в январе 2026 года по столице "майдана" прилетело по-настоящему.Для достижения целей СВО антироссийский киевский режим и украинская прокси-армия НАТО должны быть уничтожены – безусловно. Лучше бы раньше, но никогда не поздно. За минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили в 144 районах: склад хранения барражирующих боеприпасов, позиции для запуска беспилотников дальнего действия, объекты ВПК, энергетической инфраструктуры и пункты временной дислокации ВСУ.В Киеве за ночь насчитали более российских 360 дронов и ракет, ситуация в энергетической сфере – катастрофическая. Три четверти украинской столицы погружены в блэкаут. Остановлена работа предприятий военной промышленности – "Арсенал", "Радар", Киевский бронетанковый завод и других. Отсутствие электроэнергии не позволяет надежно поддерживать контур ПВО-ПРО вокруг Киева, для устойчивой работы зенитных ракетных комплексов натовского производства генераторов и аккумуляторов не хватает.Российские ракеты и дроны "выбили" тяговые подстанции в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Одесской областях – значительны железнодорожно-логистические проблемы ВСУ.Ракетами "Искандер" и Х-101 вчера поражены киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Приднепровская и Трипольская ТЭС, подстанции в Ровенской и Хмельницкой областях, а в Винницкой области "Цирконом" выведена из строя ключевая подстанция 750кВ, отвечающая за переток энергии из ЕС. Правильных выводов киевское руководство не делает, хаотично забрасывает в российские регионы беспилотники дальнего действия. И этим вызывает все более жесткую реакцию Москвы – под ударами ракет "Циркон", "Кинжал" и "Орешник" украинская энергетика "гаснет" с гиперзвуковым ускорением.Украина во мракеПосле российских массированных ударов киевский мэр Виталий Кличко в интервью британской газете The Times заявил: в столице без отопления остаются 5600 многоквартирных домов, и только в январе город покинули 600 тысяч жителей. В замерзающей Раде у Зеленского спросили: почему он не способен справиться с критической ситуацией? Глава режима "перевел стрелки" на мэра Кличко, якобы ответственного и за недостаточную подготовку к авиаударам, и за "пораженческие" призывы к жителям покинуть столицу.Зеленский отчаянно призвал страны НАТО поставить больше зенитных ракет и "усилить давление на Москву", "остановить Россию" ужесточением санкций – для ограничения российского военного производства. Кроме того, самонадеянно заявил о готовности подписать в Давосе документ о гарантиях безопасности и "план послевоенного процветания" Украины общей стоимостью 800 млрд долларов. "Дурень думкой богатеет", а собравшиеся на Всемирном экономическом форуме в Давосе гораздо более озабочены судьбой Гренландии и опасным для НАТО процветанием США. Зеленского там не ждут. Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Киев в торможении мирного урегулирования конфликта с Россией. Политическая турбулентность в Европе также не обещает Украине ничего хорошего.Издание Advance 20 января констатировало: после четырех лет войны происходит трансформация политической позиции ряда европейских стран (Франции, Италии, Германии), которые ранее выступали за стратегическое поражение России, а теперь говорят о необходимости прямых переговоров с Москвой. Однако долг красен платежом, и Advance задается вопросом: "Империализм Трампа провоцирует панический разворот, а что если Россия теперь захочет стратегического поражения Европы?". Обстановка на украинском ТВД к этому располагает: Вооруженные силы РФ прочно владеют стратегической инициативой, наступают на всех участках фронта.Одним из российских условий прочного мира в Европе может стать возвращение иностранных войск НАТО в пределы 1997 года и даже роспуск деструктивного альянса, утратившего смысл существования еще в 1991 году, после "самоликвидации" Организации Варшавского договора. Мы помним: четырехлетняя кровавая война на Украине – стратегический итог расширения НАТО на Восток. Не забудем, не простим.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
Александр Хроленко
Александр Хроленко
СВО: массированные удары по Киеву – принуждение к миру
19:34 21.01.2026 (обновлено: 21:10 21.01.2026)
Растущая активность российских высокоточных ударов по объектам военного управления, ВПК и энергетики ВСУ/СБУ в Киеве и окрестностях объясняется просто: если противник не сдается, его уничтожают, отмечает военный обозреватель Александр Хроленко
На фронте и в украинском оперативном тылу Россия достаточно долго "убеждала" киевских марионеток Запада в бессмысленности вооруженного сопротивления. Время избыточного гуманизма прошло – в январе 2026 года по столице "майдана" прилетело по-настоящему.
Для достижения целей СВО антироссийский киевский режим и украинская прокси-армия НАТО должны быть уничтожены – безусловно. Лучше бы раньше, но никогда не поздно. За минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили в 144 районах: склад хранения барражирующих боеприпасов, позиции для запуска беспилотников дальнего действия, объекты ВПК, энергетической инфраструктуры и пункты временной дислокации ВСУ.
В Киеве за ночь насчитали более российских 360 дронов и ракет, ситуация в энергетической сфере – катастрофическая. Три четверти украинской столицы погружены в блэкаут. Остановлена работа предприятий военной промышленности – "Арсенал", "Радар", Киевский бронетанковый завод и других. Отсутствие электроэнергии не позволяет надежно поддерживать контур ПВО-ПРО вокруг Киева, для устойчивой работы зенитных ракетных комплексов натовского производства генераторов и аккумуляторов не хватает.
Российские ракеты и дроны "выбили" тяговые подстанции в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Одесской областях – значительны железнодорожно-логистические проблемы ВСУ.
Ракетами "Искандер" и Х-101 вчера поражены киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Приднепровская и Трипольская ТЭС, подстанции в Ровенской и Хмельницкой областях, а в Винницкой области "Цирконом" выведена из строя ключевая подстанция 750кВ, отвечающая за переток энергии из ЕС. Правильных выводов киевское руководство не делает, хаотично забрасывает в российские регионы беспилотники дальнего действия. И этим вызывает все более жесткую реакцию Москвы – под ударами ракет "Циркон", "Кинжал" и "Орешник" украинская энергетика "гаснет" с гиперзвуковым ускорением.
После российских массированных ударов киевский мэр Виталий Кличко в интервью британской газете The Times заявил: в столице без отопления остаются 5600 многоквартирных домов, и только в январе город покинули 600 тысяч жителей. В замерзающей Раде у Зеленского спросили: почему он не способен справиться с критической ситуацией? Глава режима "перевел стрелки" на мэра Кличко, якобы ответственного и за недостаточную подготовку к авиаударам, и за "пораженческие" призывы к жителям покинуть столицу.
Зеленский отчаянно призвал страны НАТО поставить больше зенитных ракет и "усилить давление на Москву", "остановить Россию" ужесточением санкций – для ограничения российского военного производства. Кроме того, самонадеянно заявил о готовности подписать в Давосе документ о гарантиях безопасности и "план послевоенного процветания" Украины общей стоимостью 800 млрд долларов. "Дурень думкой богатеет", а собравшиеся на Всемирном экономическом форуме в Давосе гораздо более озабочены судьбой Гренландии и опасным для НАТО процветанием США. Зеленского там не ждут. Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Киев в торможении мирного урегулирования конфликта с Россией. Политическая турбулентность в Европе также не обещает Украине ничего хорошего.
Издание Advance 20 января констатировало: после четырех лет войны происходит трансформация политической позиции ряда европейских стран (Франции, Италии, Германии), которые ранее выступали за стратегическое поражение России, а теперь говорят о необходимости прямых переговоров с Москвой. Однако долг красен платежом, и Advance задается вопросом: "Империализм Трампа провоцирует панический разворот, а что если Россия теперь захочет стратегического поражения Европы?". Обстановка на украинском ТВД к этому располагает: Вооруженные силы РФ прочно владеют стратегической инициативой, наступают на всех участках фронта.
Одним из российских условий прочного мира в Европе может стать возвращение иностранных войск НАТО в пределы 1997 года и даже роспуск деструктивного альянса, утратившего смысл существования еще в 1991 году, после "самоликвидации" Организации Варшавского договора. Мы помним: четырехлетняя кровавая война на Украине – стратегический итог расширения НАТО на Восток. Не забудем, не простим.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции