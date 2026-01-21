https://sputnik-georgia.ru/20260121/svo-massirovannye-udary-po-kievu--prinuzhdenie-k-miru-296747184.html

СВО: массированные удары по Киеву – принуждение к миру

СВО: массированные удары по Киеву – принуждение к миру

Sputnik Грузия

Растущая активность российских высокоточных ударов по объектам военного управления, ВПК и энергетики ВСУ/СБУ в Киеве и окрестностях объясняется просто: если... 21.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-21T19:34+0400

2026-01-21T19:34+0400

2026-01-21T21:10+0400

аналитика

колумнисты

россия

европа

украина

киев

дональд трамп

нато

the times

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/12/295847734_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_fa2a5c3b07d0af3c0d8d8ce344c77e60.jpg

На фронте и в украинском оперативном тылу Россия достаточно долго "убеждала" киевских марионеток Запада в бессмысленности вооруженного сопротивления. Время избыточного гуманизма прошло – в январе 2026 года по столице "майдана" прилетело по-настоящему.Для достижения целей СВО антироссийский киевский режим и украинская прокси-армия НАТО должны быть уничтожены – безусловно. Лучше бы раньше, но никогда не поздно. За минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили в 144 районах: склад хранения барражирующих боеприпасов, позиции для запуска беспилотников дальнего действия, объекты ВПК, энергетической инфраструктуры и пункты временной дислокации ВСУ.В Киеве за ночь насчитали более российских 360 дронов и ракет, ситуация в энергетической сфере – катастрофическая. Три четверти украинской столицы погружены в блэкаут. Остановлена работа предприятий военной промышленности – "Арсенал", "Радар", Киевский бронетанковый завод и других. Отсутствие электроэнергии не позволяет надежно поддерживать контур ПВО-ПРО вокруг Киева, для устойчивой работы зенитных ракетных комплексов натовского производства генераторов и аккумуляторов не хватает.Российские ракеты и дроны "выбили" тяговые подстанции в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Одесской областях – значительны железнодорожно-логистические проблемы ВСУ.Ракетами "Искандер" и Х-101 вчера поражены киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Приднепровская и Трипольская ТЭС, подстанции в Ровенской и Хмельницкой областях, а в Винницкой области "Цирконом" выведена из строя ключевая подстанция 750кВ, отвечающая за переток энергии из ЕС. Правильных выводов киевское руководство не делает, хаотично забрасывает в российские регионы беспилотники дальнего действия. И этим вызывает все более жесткую реакцию Москвы – под ударами ракет "Циркон", "Кинжал" и "Орешник" украинская энергетика "гаснет" с гиперзвуковым ускорением.Украина во мракеПосле российских массированных ударов киевский мэр Виталий Кличко в интервью британской газете The Times заявил: в столице без отопления остаются 5600 многоквартирных домов, и только в январе город покинули 600 тысяч жителей. В замерзающей Раде у Зеленского спросили: почему он не способен справиться с критической ситуацией? Глава режима "перевел стрелки" на мэра Кличко, якобы ответственного и за недостаточную подготовку к авиаударам, и за "пораженческие" призывы к жителям покинуть столицу.Зеленский отчаянно призвал страны НАТО поставить больше зенитных ракет и "усилить давление на Москву", "остановить Россию" ужесточением санкций – для ограничения российского военного производства. Кроме того, самонадеянно заявил о готовности подписать в Давосе документ о гарантиях безопасности и "план послевоенного процветания" Украины общей стоимостью 800 млрд долларов. "Дурень думкой богатеет", а собравшиеся на Всемирном экономическом форуме в Давосе гораздо более озабочены судьбой Гренландии и опасным для НАТО процветанием США. Зеленского там не ждут. Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Киев в торможении мирного урегулирования конфликта с Россией. Политическая турбулентность в Европе также не обещает Украине ничего хорошего.Издание Advance 20 января констатировало: после четырех лет войны происходит трансформация политической позиции ряда европейских стран (Франции, Италии, Германии), которые ранее выступали за стратегическое поражение России, а теперь говорят о необходимости прямых переговоров с Москвой. Однако долг красен платежом, и Advance задается вопросом: "Империализм Трампа провоцирует панический разворот, а что если Россия теперь захочет стратегического поражения Европы?". Обстановка на украинском ТВД к этому располагает: Вооруженные силы РФ прочно владеют стратегической инициативой, наступают на всех участках фронта.Одним из российских условий прочного мира в Европе может стать возвращение иностранных войск НАТО в пределы 1997 года и даже роспуск деструктивного альянса, утратившего смысл существования еще в 1991 году, после "самоликвидации" Организации Варшавского договора. Мы помним: четырехлетняя кровавая война на Украине – стратегический итог расширения НАТО на Восток. Не забудем, не простим.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

европа

украина

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

аналитика, колумнисты, россия, европа, украина, киев, дональд трамп, нато, the times, обострение ситуации вокруг украины