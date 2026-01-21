https://sputnik-georgia.ru/20260121/v-indii-vyyavili-novyy-opasnyy-shtamm-ospy-obezyan-296738586.html
В Индии выявили новый опасный штамм оспы обезьян
21.01.2026
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. В индийском штате Керала зафиксирован новый опасный штамм оспы обезьян, сообщает газета Navbharat Times.Согласно публикации, генетический анализ показал, что распространение инфекции связано с зарубежными поездками и передачей вируса от человека к человеку.Исследование проводилось совместно специалистами Индийского совета медицинских исследований (ICMR), Института вирусологии и ряда диагностических лабораторий. Ученые установили, что речь идет о штамме Clade Ib, ранее выявленном в Африке. Он отличается высокой вирулентностью и способностью легко передаваться от человека к человеку. При этом из десяти пациентов с подтвержденным диагнозом девять ранее выезжали за границу.По данным Всемирной организации здравоохранения, с 1 января по 30 июня 2025 года в мире зарегистрировано 30 022 случая заболевания и 119 летальных исходов в 79 странах, преимущественно в Африке. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Демократической Республике Конго – 13 927 случаев и 42 смерти, далее следуют Уганда (6 230 случаев и 35 смертей) и Сьерра-Леоне (4 876 случаев и 42 смерти).Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое может представлять опасность для людей с ослабленным иммунитетом. Болезнь сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфатических узлов и появлением сыпи, проходящей несколько стадий – от пятен до пузырьков, язв и корочек. При легком течении заболевание, как правило, проходит самостоятельно в течение 14-21 дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
