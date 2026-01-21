Второй сезон сериала "Капли Бога" расскажет о винной культуре Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260121/vtoroy-sezon-seriala-kapli-boga-rasskazhet-o-vinnoy-kulture-gruzii-296748221.html

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Премьера второго сезона сериала "Капли Бога" (Drops of God), который отправит миллионы зрителей по всему миру в путешествие по винной культуре Грузии, состоится на Apple TV 21 января, сообщили в Национальном агентстве вина. Часть второго сезона сериала "Капли Бога", удостоенного премии "Эмми", была снята в Грузии при участии кинокомпаний Studio 99 и Asi Film, а также при поддержке программ "Производи в Грузии" и "Снимай в Грузии" Минэкономики Грузии. "Художественный сериал о вине не мог пройти мимо Грузии. Это результат успеха, которого грузинское вино добилось на международной арене. Винная культура Грузии признана не только в винодельческой отрасли, но и во всем мире как одно из важнейших культурных достижений", – говорится в сообщении ведомства. По информации агентства, чуть более года назад их эксперты встречались с продюсерами и командой сценаристов сериала Drops of God и обговаривали детали. "Сериал вызовет у зрителей желание попробовать грузинское вино. Еще одно признание грузинского вина – еще один результат деятельности Национального агентства вина", – сказал глава Национального агентства вина Леван Мехузла. Согласно информации агентства, консультантом проекта с грузинской стороны выступил президент Ассоциации грузинских сомелье Шалва Хецуриани. В сериале снялся грузинский актер театра и кино Торнике Гогричиани ("Тайлер Рейк: Операция по спасению 2", "Там, за горами", "Тифлис", "Складки на моем одеяле").В новом сезоне задача героев – найти происхождение лучшей и одновременно безымянной бутылки вина из коллекции. Герои сериала отправляются в Грузию, а также в другие страны, чтобы достичь этой цели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

