Пожары и туннели: самые страшные железнодорожные катастрофы в Европе – фото
Сотрудник испанской гражданской гвардии стоит рядом с обломками на месте схода с рельсов 20 января 2026 года двух высокоскоростных поездов недалеко от Адамуса, Испания.
Спасатели помогают пострадавшему пассажиру выбраться из-под обломков. В пригороде Брюсселя 15 февраля 2010 года произошло лобовое столкновение двух пригородных поездов, в результате которого погибли 20 человек.
Железнодорожная катастрофа 22 мая 1915 года в Дамфрисшире (Шотландия). В результате столкновения трех поездов и последовавшего пожара погибли 226 человек.
Локомотив столкнулся с автобусом на железнодорожном переезде 8 мая 2003 года в Венгрии.
Обломки поездов на железнодорожных путях 1 марта 2023 года в Греции.
Лобовое столкновение двух пригородных поездов 12 июля 2016 года неподалеку от итальянского города Андрия, в результате которого погибли несколько человек.
Падение поезда на вокзале Монпарнас в Париже 22 октября 1895 года. Пассажирский поезд, не сумев затормозить на уклоне, выбил путевой упор, выехал на перрон вокзала, пробил стену здания и рухнул с высоты на улицу.
Место крушения поезда в Сантьяго-де-Компостела, (Испания) 24 июля 2013 года. Поезд сошел с рельсов, пассажирские вагоны опрокинулись. Десятки человек погибли, многие получили ранения.
4 июня 1998 года произошло крушение скоростного поезда в Эшеде на севере Германии. В результате погибло по меньшей мере 100 человек.
Разрушенные вагоны возле станции Саутхолл на западе Лондона 19 сентября 1997 года после столкновения скоростного пригородного и грузового поездов. В результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек и до 150 получили ранения.
Железнодорожная катастрофа в Бальвано (Италия) является самым крупным происшествием за всю историю железных дорог Италии. Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 марта 1944 года. Более 500 человек, находившихся в вагонах, умерли от отравления угарным газом и другими продуктами горения из паровозной топки во время длительной остановки поезда в тоннеле Арми.
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Биоце (Черногория) 24 января 2006 года. Поезд выехал из тоннеля и рухнул в каньон. В результате погибли по меньшей мере 43 человека и 198 пассажиров получили ранения.
