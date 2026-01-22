https://sputnik-georgia.ru/20260122/296781311.html

Пожары и туннели: самые страшные железнодорожные катастрофы в Европе – фото

Пожары и туннели: самые страшные железнодорожные катастрофы в Европе – фото

За последние несколько дней в Европе произошло три инцидента на железной дороге, что привело к гибели людей. 22.01.2026, Sputnik Грузия

За несколько дней в Европе произошло сразу три железнодорожные аварии.Самая крупная случилась на выходных в Испании. Поезд с 317 пассажирами на маршруте Малага — Мадрид сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где в этот момент шел другой состав из Мадрида в Уэльву. Оба поезда потерпели крушение. Погибли как минимум 39 человек, 152 пострадали.Еще одна авария произошла в среду между Желида и Сан-Садурни-д’Анойя. Один человек погиб, 37 получили травмы, несколько из них — в тяжелом состоянии.В тот же день сход поезда зафиксировали и в Польше на линии Варшава — Краков. В составе компании Polregio находилось около 20 пассажиров, обошлось без пострадавших.

