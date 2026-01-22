Грузия
Пожары и туннели: самые страшные железнодорожные катастрофы в Европе – фото
Пожары и туннели: самые страшные железнодорожные катастрофы в Европе – фото
За последние несколько дней в Европе произошло три инцидента на железной дороге, что привело к гибели людей.
За несколько дней в Европе произошло сразу три железнодорожные аварии.Самая крупная случилась на выходных в Испании. Поезд с 317 пассажирами на маршруте Малага — Мадрид сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где в этот момент шел другой состав из Мадрида в Уэльву. Оба поезда потерпели крушение. Погибли как минимум 39 человек, 152 пострадали.Еще одна авария произошла в среду между Желида и Сан-Садурни-д’Анойя. Один человек погиб, 37 получили травмы, несколько из них — в тяжелом состоянии.В тот же день сход поезда зафиксировали и в Польше на линии Варшава — Краков. В составе компании Polregio находилось около 20 пассажиров, обошлось без пострадавших.
11:35 22.01.2026 (обновлено: 21:26 23.01.2026)
За последние несколько дней в Европе произошло три инцидента на железной дороге, что привело к гибели людей.
За несколько дней в Европе произошло сразу три железнодорожные аварии.
Самая крупная случилась на выходных в Испании. Поезд с 317 пассажирами на маршруте Малага — Мадрид сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где в этот момент шел другой состав из Мадрида в Уэльву. Оба поезда потерпели крушение. Погибли как минимум 39 человек, 152 пострадали.
Еще одна авария произошла в среду между Желида и Сан-Садурни-д’Анойя. Один человек погиб, 37 получили травмы, несколько из них — в тяжелом состоянии.
В тот же день сход поезда зафиксировали и в Польше на линии Варшава — Краков. В составе компании Polregio находилось около 20 пассажиров, обошлось без пострадавших.
© REUTERS Susana Vera

Сотрудник испанской гражданской гвардии стоит рядом с обломками на месте схода с рельсов 20 января 2026 года двух высокоскоростных поездов недалеко от Адамуса, Испания.

Сотрудник испанской гражданской гвардии стоит рядом с обломками на месте схода с рельсов 20 января 2026 года двух высокоскоростных поездов недалеко от Адамуса, Испания.
1/12
© REUTERS Susana Vera

Сотрудник испанской гражданской гвардии стоит рядом с обломками на месте схода с рельсов 20 января 2026 года двух высокоскоростных поездов недалеко от Адамуса, Испания.

© AP Photo / Yves Logghe

Спасатели помогают пострадавшему пассажиру выбраться из-под обломков. В пригороде Брюсселя 15 февраля 2010 года произошло лобовое столкновение двух пригородных поездов, в результате которого погибли 20 человек.

Спасатели помогают пострадавшему пассажиру выбраться из-под обломков. В пригороде Брюсселя 15 февраля 2010 года произошло лобовое столкновение двух пригородных поездов, в результате которого погибли 20 человек.
2/12
© AP Photo / Yves Logghe

Спасатели помогают пострадавшему пассажиру выбраться из-под обломков. В пригороде Брюсселя 15 февраля 2010 года произошло лобовое столкновение двух пригородных поездов, в результате которого погибли 20 человек.

© photo : Public domain

Железнодорожная катастрофа 22 мая 1915 года в Дамфрисшире (Шотландия). В результате столкновения трех поездов и последовавшего пожара погибли 226 человек.

Железнодорожная катастрофа 22 мая 1915 года в Дамфрисшире (Шотландия). В результате столкновения трех поездов и последовавшего пожара погибли 226 человек.
3/12
© photo : Public domain

Железнодорожная катастрофа 22 мая 1915 года в Дамфрисшире (Шотландия). В результате столкновения трех поездов и последовавшего пожара погибли 226 человек.

© AP Photo / Bela Szandelszky

Локомотив столкнулся с автобусом на железнодорожном переезде 8 мая 2003 года в Венгрии.

Локомотив столкнулся с автобусом на железнодорожном переезде 8 мая 2003 года в Венгрии.
4/12
© AP Photo / Bela Szandelszky

Локомотив столкнулся с автобусом на железнодорожном переезде 8 мая 2003 года в Венгрии.

© AP Photo / Giannis Papanikos

Обломки поездов на железнодорожных путях 1 марта 2023 года в Греции.

Обломки поездов на железнодорожных путях 1 марта 2023 года в Греции.
5/12
© AP Photo / Giannis Papanikos

Обломки поездов на железнодорожных путях 1 марта 2023 года в Греции.

© AP Photo / Massimo Mazzilli

Лобовое столкновение двух пригородных поездов 12 июля 2016 года неподалеку от итальянского города Андрия, в результате которого погибли несколько человек.

Лобовое столкновение двух пригородных поездов 12 июля 2016 года неподалеку от итальянского города Андрия, в результате которого погибли несколько человек.
6/12
© AP Photo / Massimo Mazzilli

Лобовое столкновение двух пригородных поездов 12 июля 2016 года неподалеку от итальянского города Андрия, в результате которого погибли несколько человек.

© photo : Public domain/Levy & fils

Падение поезда на вокзале Монпарнас в Париже 22 октября 1895 года. Пассажирский поезд, не сумев затормозить на уклоне, выбил путевой упор, выехал на перрон вокзала, пробил стену здания и рухнул с высоты на улицу.

Падение поезда на вокзале Монпарнас в Париже 22 октября 1895 года. Пассажирский поезд, не сумев затормозить на уклоне, выбил путевой упор, выехал на перрон вокзала, пробил стену здания и рухнул с высоты на улицу.
7/12
© photo : Public domain/Levy & fils

Падение поезда на вокзале Монпарнас в Париже 22 октября 1895 года. Пассажирский поезд, не сумев затормозить на уклоне, выбил путевой упор, выехал на перрон вокзала, пробил стену здания и рухнул с высоты на улицу.

© AP Photo / El correo Gallego/Antonio Hernandez

Место крушения поезда в Сантьяго-де-Компостела, (Испания) 24 июля 2013 года. Поезд сошел с рельсов, пассажирские вагоны опрокинулись. Десятки человек погибли, многие получили ранения.

Место крушения поезда в Сантьяго-де-Компостела, (Испания) 24 июля 2013 года. Поезд сошел с рельсов, пассажирские вагоны опрокинулись. Десятки человек погибли, многие получили ранения.
8/12
© AP Photo / El correo Gallego/Antonio Hernandez

Место крушения поезда в Сантьяго-де-Компостела, (Испания) 24 июля 2013 года. Поезд сошел с рельсов, пассажирские вагоны опрокинулись. Десятки человек погибли, многие получили ранения.

© AP Photo / Fabian Bimmer

4 июня 1998 года произошло крушение скоростного поезда в Эшеде на севере Германии. В результате погибло по меньшей мере 100 человек.

4 июня 1998 года произошло крушение скоростного поезда в Эшеде на севере Германии. В результате погибло по меньшей мере 100 человек.
9/12
© AP Photo / Fabian Bimmer

4 июня 1998 года произошло крушение скоростного поезда в Эшеде на севере Германии. В результате погибло по меньшей мере 100 человек.

© AP Photo / Alistair Grant

Разрушенные вагоны возле станции Саутхолл на западе Лондона 19 сентября 1997 года после столкновения скоростного пригородного и грузового поездов. В результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек и до 150 получили ранения.

Разрушенные вагоны возле станции Саутхолл на западе Лондона 19 сентября 1997 года после столкновения скоростного пригородного и грузового поездов. В результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек и до 150 получили ранения.
10/12
© AP Photo / Alistair Grant

Разрушенные вагоны возле станции Саутхолл на западе Лондона 19 сентября 1997 года после столкновения скоростного пригородного и грузового поездов. В результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек и до 150 получили ранения.

© photo : Public domain

Железнодорожная катастрофа в Бальвано (Италия) является самым крупным происшествием за всю историю железных дорог Италии. Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 марта 1944 года. Более 500 человек, находившихся в вагонах, умерли от отравления угарным газом и другими продуктами горения из паровозной топки во время длительной остановки поезда в тоннеле Арми.

Железнодорожная катастрофа в Бальвано (Италия) является самым крупным происшествием за всю историю железных дорог Италии. Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 марта 1944 года. Более 500 человек, находившихся в вагонах, умерли от отравления угарным газом и другими продуктами горения из паровозной топки во время длительной остановки поезда в тоннеле Арми.
11/12
© photo : Public domain

Железнодорожная катастрофа в Бальвано (Италия) является самым крупным происшествием за всю историю железных дорог Италии. Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 марта 1944 года. Более 500 человек, находившихся в вагонах, умерли от отравления угарным газом и другими продуктами горения из паровозной топки во время длительной остановки поезда в тоннеле Арми.

© AP Photo / Risto Bozovic

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Биоце (Черногория) 24 января 2006 года. Поезд выехал из тоннеля и рухнул в каньон. В результате погибли по меньшей мере 43 человека и 198 пассажиров получили ранения.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Биоце (Черногория) 24 января 2006 года. Поезд выехал из тоннеля и рухнул в каньон. В результате погибли по меньшей мере 43 человека и 198 пассажиров получили ранения.
12/12
© AP Photo / Risto Bozovic

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Биоце (Черногория) 24 января 2006 года. Поезд выехал из тоннеля и рухнул в каньон. В результате погибли по меньшей мере 43 человека и 198 пассажиров получили ранения.

