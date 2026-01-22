https://sputnik-georgia.ru/20260122/borba-s-nelegalami-v-gruzii-iz-strany-vydvorili-bolee-polusotni-inostrantsev-296712468.html
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили более полусотни иностранцев
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили более полусотни иностранцев
22.01.2026
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней депортировали из Грузии 56 иностранцев, которые незаконно находились на территории страны, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди депортированных – граждане Турции, Индии, России, Китая, Казахстана, Туркменистана, Бангладеш, Пакистана, Египта, Израиля, Кипра, Марокко, Нигерии, Армении, Узбекистана и Азербайджана. Они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством въезд в Грузию запрещен лицам, подвергнутым депортации. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
