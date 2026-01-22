https://sputnik-georgia.ru/20260122/delegatsiya-gruzii-v-vengrii-tbilisi-i-budapesht-obsuzhdayut-rasshirenie-sotrudnichestva-296753853.html
Делегация Грузии в Венгрии: Тбилиси и Будапешт обсуждают расширение сотрудничества
В четверг грузинская сторона встретится с заместителем министра культуры и инноваций Венгрии Аттилой Бенедой 22.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Визит парламентской делегации подтверждает активное сотрудничество Грузии и Венгрии не только на политическом уровне, но и в отраслевых направлениях, где Венгрия готова поделиться опытом, полезным для Грузии, заявил посол Грузии в Венгрии Ника Лалиашвили. Трехдневный визит парламентской делегации Грузии в Будапешт продолжается. В четверг грузинская сторона встретится с заместителем министра культуры и инноваций Венгрии Аттилой Бенедой. Также запланирована встреча с руководством молодежного крыла правящей партии "Fidelitas". Одним из ключевых вопросов для обсуждения станет демографическая политика Венгрии, заявил заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Заал Микеладзе. По его словам, венгерская демографическая политика является одной из образцовых в Восточной Европе, и обмен опытом будет важен для Грузии. "Наша страна за последние 12 лет сделала значительные шаги в демографическом направлении, однако у нас по-прежнему есть одна из важных проблем. Для обеих стран очень важны укрепление семьи и уважение традиций", – отметил Микеладзе. Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит Брюсселю предпринять какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Визит парламентской делегации подтверждает активное сотрудничество Грузии и Венгрии не только на политическом уровне, но и в отраслевых направлениях, где Венгрия готова поделиться опытом, полезным для Грузии, заявил посол Грузии в Венгрии Ника Лалиашвили.
Трехдневный визит парламентской делегации Грузии в Будапешт продолжается. В четверг грузинская сторона встретится с заместителем министра культуры и инноваций Венгрии Аттилой Бенедой. Также запланирована встреча с руководством молодежного крыла правящей партии "Fidelitas".
"Визит нашей парламентской делегации является еще одним подтверждением того, что у нас очень активное сотрудничество не только на политическом уровне, но и в отраслевых направлениях. Есть несколько сфер, где будет интенсивная работа", – заявил Лалиашвили.
Одним из ключевых вопросов для обсуждения станет демографическая политика Венгрии, заявил заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Заал Микеладзе. По его словам, венгерская демографическая политика является одной из образцовых в Восточной Европе, и обмен опытом будет важен для Грузии.
"Наша страна за последние 12 лет сделала значительные шаги в демографическом направлении, однако у нас по-прежнему есть одна из важных проблем. Для обеих стран очень важны укрепление семьи и уважение традиций", – отметил Микеладзе.
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами.
В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России.
Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит Брюсселю предпринять какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.