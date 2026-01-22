Эксперт оценил перспективы роста российских инвестиций в Грузии – видео
13:58 22.01.2026 (обновлено: 14:18 22.01.2026)
Россия занимает девятое место в рейтинге стран-инвесторов Грузии, однако эта позиция не отражает реального потенциала экономического сотрудничества двух стран.
Об этом заявил экономический эксперт Леонид Холод в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
По его словам, с учетом географической близости, исторически сложившихся производственных и торговых связей, а также структуры внешней торговли, Россия могла бы занимать более высокие позиции.
Эксперт отметил, что инвестиционная активность напрямую связана с объемами товарооборота, который в последние годы демонстрирует устойчивый рост.
Наибольший объем российских инвестиций сегодня приходится на сектор недвижимости, а также строительство и гостиничный бизнес. Холод подчеркнул, что такие вложения объяснимы: недвижимость остается одним из наименее рискованных инструментов, особенно в условиях ограниченных возможностей для инвестирования за рубежом.
Эксперт также указал на значительный потенциал для расширения инвестиций в производственные отрасли, логистику, сельское хозяйство и туристическую инфраструктуру. По его мнению, развитие транспортных и торговых маршрутов способно стать ключевым фактором роста как взаимной торговли, так и инвестиционной активности.
Отдельно Леонид Холод прокомментировал данные о вхождении Грузии в топ-10 крупнейших импортеров российского шоколада. Он отметил, что спрос объясняется конкурентоспособностью продукции, узнаваемостью российских брендов и особенностями регионального рынка.
По прогнозу эксперта, в 2026 году объемы российских инвестиций в Грузию продолжат расти темпами, сопоставимыми с текущими, прежде всего за счет сфер гостеприимства, недвижимости, сельского хозяйства и логистики.
