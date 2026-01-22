Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Пресс-центр Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20260122/ekspert-otsenil-perspektivy-rosta-rossiyskikh-investitsiy-v-gruzii---video-296754965.html
Эксперт оценил перспективы роста российских инвестиций в Грузии – видео
Эксперт оценил перспективы роста российских инвестиций в Грузии – видео
Sputnik Грузия
Россия занимает девятое место в рейтинге стран-инвесторов Грузии, однако эта позиция не отражает реального потенциала экономического сотрудничества двух стран. 22.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-22T13:58+0400
2026-01-22T14:18+0400
пресс-центр sputnik грузия
грузия
россия
инвестиции
экспертное мнение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/16/296754795_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_469a90257a62b5952e8f3705fa32bd53.jpg
Об этом заявил экономический эксперт Леонид Холод в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По его словам, с учетом географической близости, исторически сложившихся производственных и торговых связей, а также структуры внешней торговли, Россия могла бы занимать более высокие позиции. Эксперт отметил, что инвестиционная активность напрямую связана с объемами товарооборота, который в последние годы демонстрирует устойчивый рост.Наибольший объем российских инвестиций сегодня приходится на сектор недвижимости, а также строительство и гостиничный бизнес. Холод подчеркнул, что такие вложения объяснимы: недвижимость остается одним из наименее рискованных инструментов, особенно в условиях ограниченных возможностей для инвестирования за рубежом.Эксперт также указал на значительный потенциал для расширения инвестиций в производственные отрасли, логистику, сельское хозяйство и туристическую инфраструктуру. По его мнению, развитие транспортных и торговых маршрутов способно стать ключевым фактором роста как взаимной торговли, так и инвестиционной активности.Отдельно Леонид Холод прокомментировал данные о вхождении Грузии в топ-10 крупнейших импортеров российского шоколада. Он отметил, что спрос объясняется конкурентоспособностью продукции, узнаваемостью российских брендов и особенностями регионального рынка.По прогнозу эксперта, в 2026 году объемы российских инвестиций в Грузию продолжат расти темпами, сопоставимыми с текущими, прежде всего за счет сфер гостеприимства, недвижимости, сельского хозяйства и логистики.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/16/296754795_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8573bcd3e2469dec56d7d3c0d968d547.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, россия, инвестиции, экспертное мнение, видео
грузия, россия, инвестиции, экспертное мнение, видео

Эксперт оценил перспективы роста российских инвестиций в Грузии – видео

13:58 22.01.2026 (обновлено: 14:18 22.01.2026)
© video: Sputnik
Подписаться
Россия занимает девятое место в рейтинге стран-инвесторов Грузии, однако эта позиция не отражает реального потенциала экономического сотрудничества двух стран.
Об этом заявил экономический эксперт Леонид Холод в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

По его словам, с учетом географической близости, исторически сложившихся производственных и торговых связей, а также структуры внешней торговли, Россия могла бы занимать более высокие позиции.

Эксперт отметил, что инвестиционная активность напрямую связана с объемами товарооборота, который в последние годы демонстрирует устойчивый рост.

Наибольший объем российских инвестиций сегодня приходится на сектор недвижимости, а также строительство и гостиничный бизнес. Холод подчеркнул, что такие вложения объяснимы: недвижимость остается одним из наименее рискованных инструментов, особенно в условиях ограниченных возможностей для инвестирования за рубежом.

Эксперт также указал на значительный потенциал для расширения инвестиций в производственные отрасли, логистику, сельское хозяйство и туристическую инфраструктуру. По его мнению, развитие транспортных и торговых маршрутов способно стать ключевым фактором роста как взаимной торговли, так и инвестиционной активности.

Отдельно Леонид Холод прокомментировал данные о вхождении Грузии в топ-10 крупнейших импортеров российского шоколада. Он отметил, что спрос объясняется конкурентоспособностью продукции, узнаваемостью российских брендов и особенностями регионального рынка.

По прогнозу эксперта, в 2026 году объемы российских инвестиций в Грузию продолжат расти темпами, сопоставимыми с текущими, прежде всего за счет сфер гостеприимства, недвижимости, сельского хозяйства и логистики.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0