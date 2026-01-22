https://sputnik-georgia.ru/20260122/gruzinskie-vaterpolisty-poboryutsya-za-devyatoe-mesto-chempionata-evropy-296750934.html
Грузинские вотерполисты поборются за девятое место чемпионата Европы
Грузинские вотерполисты поборются за девятое место чемпионата Европы
22.01.2026
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло 22 января встретится со сборной Франции в матче за пятое место чемпионата Европы. В Белграде проходит чемпионат Европы по водному поло. В финальном матче второго группового этапа грузинская сборная встретилась с турецкой командой и одержала победу со счетом 14:11. Три четверти матча прошли в равной борьбе, но в последней четверти грузинские вотерполисты получили решающее преимущество, выиграв со счетом 6:2, и отпраздновали свою вторую победу на континентальном первенстве. Начало встречи за девятое место против команды Франции в 18:15 по тбилисскому времени. Сборная Грузии участвует в чемпионате Европы по водному поло в седьмой раз подряд. Чемпионат Европы в столице Сербии завершится 25 января. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
2026
