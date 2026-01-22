https://sputnik-georgia.ru/20260122/gruzinskie-vaterpolisty-poboryutsya-za-devyatoe-mesto-chempionata-evropy-296750934.html

Грузинские вотерполисты поборются за девятое место чемпионата Европы

Грузинские вотерполисты поборются за девятое место чемпионата Европы

Sputnik Грузия

Сборная Грузии участвует в чемпионате Европы по водному поло в седьмой раз подряд 22.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-22T10:50+0400

2026-01-22T10:50+0400

2026-01-22T12:42+0400

спорт

грузия

новости

франция

сербия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22969/78/229697857_0:12:1200:687_1920x0_80_0_0_ae05987c50a65c54de3cc1a7a57d5a5b.jpg

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло 22 января встретится со сборной Франции в матче за пятое место чемпионата Европы. В Белграде проходит чемпионат Европы по водному поло. В финальном матче второго группового этапа грузинская сборная встретилась с турецкой командой и одержала победу со счетом 14:11. Три четверти матча прошли в равной борьбе, но в последней четверти грузинские вотерполисты получили решающее преимущество, выиграв со счетом 6:2, и отпраздновали свою вторую победу на континентальном первенстве. Начало встречи за девятое место против команды Франции в 18:15 по тбилисскому времени. Сборная Грузии участвует в чемпионате Европы по водному поло в седьмой раз подряд. Чемпионат Европы в столице Сербии завершится 25 января. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

франция

сербия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, франция, сербия