Грузия уступила Латвии в первом матче чемпионата Европы по футзалу

Грузия уступила Латвии в первом матче чемпионата Европы по футзалу

Чемпионат Европы по футзалу проходит в Словении, Латвии и Литве с 21 января по 7 февраля 2026 года

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Сборная Грузии по футзалу уступила команде Латвии со счетом 4:0 в первом матче чемпионата Европы. На ход встречи повлияла травма одного из лидеров грузинской команды Шоты Топурия, которую он получил в самом начале встречи. Латвия вышла вперед уже на третьей минуте. После этого сборная Грузии владела преимуществом и создала не один голевой момент. Но вратарь сборной Латвии Райнерс Мурниекс был безупречен. После перерыва сборная Грузии атаковала еще больше, но так и не смогла реализовать создаваемые моменты. Окончательный счет в матче установил Бакланов – 4:0. Во втором матче группы А Франция и Хорватия сыграли вничью – 2:2. После первого тура лидер группы с 3 очками сборная Латвии. Календарь группового этапа: Главный тренер команды Автандил Асатиани вызвал для участия в Евро-2026 14 игроков. Чемпионат Европы по футзалу проходит в Словении, Латвии и Литве с 21 января по 7 февраля 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

