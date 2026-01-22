https://sputnik-georgia.ru/20260122/kak-idut-peregovory-po-ukraine---kommentariy-uitkoffa-296758819.html
Как идут переговоры по Украине – комментарий Уиткоффа
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. В переговорах по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, привело РИА Новости слова спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа.В четверг состоятся переговоры Владимира Путина с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Они приедут в Москву для продолжения диалога по урегулированию.Дипломат считает, что добиться завершения конфликта возможно. Также он допустил создание на Украине беспошлинной зоны.Как ранее передавало Bloomberg, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
17:31 22.01.2026 (обновлено: 18:13 22.01.2026)
Уиткофф допустил завершение конфликта и создание беспошлинной зоны на Украине
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. В переговорах по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, привело РИА Новости слова спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа.
В четверг состоятся переговоры Владимира Путина с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Они приедут в Москву для продолжения диалога по урегулированию.
"Я считаю, что сейчас все свелось к одному вопросу, и мы уже обсуждали различные варианты его решения, а это значит, что он решаем", – рассказал он.
Дипломат считает, что добиться завершения конфликта возможно. Также он допустил создание на Украине беспошлинной зоны.
Как ранее передавало Bloomberg, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.