Как идут переговоры по Украине – комментарий Уиткоффа

Как идут переговоры по Украине – комментарий Уиткоффа

22.01.2026

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. В переговорах по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, привело РИА Новости слова спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа.В четверг состоятся переговоры Владимира Путина с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Они приедут в Москву для продолжения диалога по урегулированию.Дипломат считает, что добиться завершения конфликта возможно. Также он допустил создание на Украине беспошлинной зоны.Как ранее передавало Bloomberg, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

