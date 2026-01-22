https://sputnik-georgia.ru/20260122/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-22-yanvarya-2026-296675009.html

Какой сегодня церковный праздник: 22 января 2026

Какой сегодня церковный праздник: 22 января 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 22 января отмечают день памяти святых Полиевкта, Самея, Петра, Евстратия, Филиппа и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Мелитинский мученикПо церковному календарю 22 января поминают мученика Полиевкта, пострадавшего за веру при императоре Валериане (253-259).Полиевкт служил в армии при императоре Декии (249-251). Оставаясь язычником, будущий святой вел добродетельную жизнь. Когда начали преследовать христиан, Полиевкту приснилось, что Христос, сняв с него одежду, надел другую – светлую. Возгоревшись духом, святой вышел на городскую площадь и разорвал императорский указ, обязующий всех поклоняться идолам.Правитель города, тесть Полиевкта, ужаснувшись поступку зятя, заявил, что теперь он должен умереть и отпустил мученика попрощаться с семьей. Слезы жены, умоляющей святого отречься, не тронули его. Он с радостью преклонил голову под меч и крестился в собственной крови. Произошло это в 259 году. Полиевкт стал первым мучеником в армянском городе Мелитине.Пророк СамейПо церковному календарю 22 января поминают пророка Самея, жившего в X веке до Рождества Христова.Жил будущий святой при царе Соломоне и его сыне Ровоаме. От лица Божьего пророк запретил Ровоаму воевать против 10 колен Израилевых, отделившихся от Давидовых потомков.Епископ СевастийскийПо церковному календарю 22 января поминают святителя Петра, епископа Севастийского, брата святителей Василия Великого и Григория Нисского.Будущего святого воспитывала старшая сестра, благочестивая Макрина, а в пресвитеры посвятил Василий Великий.Петра, после смерти святого Василия, поставили епископом Севастии (в Армении). Святитель присутствовал на II Вселенском Соборе, созванном в Константинополе в 381 году.Евстратий ЧудотворецПо церковному календарю 22 января поминают преподобного Евстратия Чудотворца, происходившего из города Тарса.Будущий святой ушел тайно из родительского дома к 20 годам и поселился в Авгаровском монастыре на горе Олимп (Малая Азия). В обители преподобный вел строгую подвижническую жизнь – питался только хлебом и водой, а ночи проводил в молитвах. Через некоторое время его избрали настоятелем монастыря.Преподобный Евстратий, когда началось преследование христиан при иконоборце Льве Армянине (813-820), скрываясь от преследования, скитался в горах и пустынях, а после смерти императора возвратился в обитель.Перед смертью, наставляя иноков, он призвал их постоянно думать о будущей жизни, не привязываясь к земным благам. Он мирно скончался в 821 году. Ему было 95 лет.Митрополит Московский и Всея РоссииПо церковному календарю 22 января поминают святителя Филиппа, митрополита Московского и Всея Руси, чудотворца.Родился будущий святой в знатной боярской семье в самом начале XVI века. Отец готовил сына к государственной службе, но Филипп с детства отдал предпочтение вере.До избрания на московскую кафедру, святитель Филипп был игуменом Соловецкого монастыря, где, являясь образцом монашеской жизни, проявил себя хорошим руководителем и хозяйственником.Митрополитом Московским и всея Руси он стал в 1566-м и открыто выступал против опричнины царя Ивана IV Грозного, за что и попал в опалу.Митрополита, лишив сана в 1568 году, отправили в тверской Отроч Успенский монастырь, где он был убит приближенным Иоанна Грозного Малютой Скуратовым. Произошло это в 1569 году.ИмениныПо церковному календарю 22 января именины отмечают Антонина, Захар, Никандр, Петр, Павел и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников

