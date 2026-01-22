https://sputnik-georgia.ru/20260122/kurs-lari-na-chetverg--26950-gel-296746674.html

Курс лари на четверг – 2,6950 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,6950 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару 22.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-22T09:48+0400

2026-01-22T09:48+0400

2026-01-22T09:48+0400

курс лари к доллару на сегодня в грузии

курс доллара

доллар

доллары

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/12/283394011_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bd8ab1d361ef834068c31d18fa8c25b3.jpg

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 января в размере 2,6950 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, доллар, доллары, экономика