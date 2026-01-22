Мэрия Тбилиси наградит успешных столичных спортсменов

https://sputnik-georgia.ru/20260122/meriya-tbilisi-nagradit-uspeshnykh-stolichnykh-sportsmenov-296763551.html

В последние годы мэрия города реализует ряд программ по продвижению и поощрению здорового образа жизни и занятий спортом, заявил мэр

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси 23 января наградит успешных столичных спортсменов, сообщили в пресс-службе городских властей. Мероприятие, которое проводится ежегодно с 2018 года, является одной из важных программ, способствующих развитию профессионального спорта и признанию выдающихся спортсменов. За эти годы бил награжден в общей сложности 931 спортсмен. По его словам, в последние годы мэрия города реализует ряд программ по продвижению и поощрению здорового образа жизни и занятий спортом. "Мэрия активно участвует в развитии спорта как профессионального, так и любительского. Мы представили различные проекты, программы и инициативы. На это выделены средства", – заявил Каладзе. Что касается мероприятия, запланированного на 23 января этого года, по словам мэра Тбилиси, будут награждены 236 спортсменов Тбилиси, добившихся выдающихся успехов на чемпионатах мира и Европы. По его словам, награды получат также пять женских и одна футбольная команда для людей с ампутированными конечностями. Как отметил Каладзе, бюджет программы для успешных спортсменов в этом году составит 1,3 млн лари. В 2025 году был выделен один миллион лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

