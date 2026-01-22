https://sputnik-georgia.ru/20260122/ne-ugroza-a-vozmozhnost-v-gruzii-otsenili-novye-tranzitnye-marshruty-296751504.html

Не угроза, а возможность: в Грузии оценили новые транзитные маршруты

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Появление в регионе новых возможных транзитных маршрутов станет для Грузии не угрозой, а дополнительной возможностью, если страна адекватно оценит новую реальность и не будет силой втягиваться в "руины НАТО и Евросоюза", написал исполнительный секретарь партии "Единая нейтральная Грузия" Вато Шакаришвили, комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева. По словам Шакаришвили, оппозиционные СМИ распространяют искаженную интерпретацию слов Алиева, пытаясь создать ложный нарратив о том, что Грузия якобы теряет свою транзитную функцию и новые маршруты обойдут страну стороной. Он напомнил, что на самом деле Алиев говорил о работе над новым транспортным коридором Азия–Европа как о дополнении к уже существующему маршруту, проходящему через Грузию, подчеркнув, что увеличение количества путей выгодно как поставщикам и потребителям, так и транзитным государствам. "Грузинским либердебилам, разумеется, не понять, насколько важны углубление сотрудничества в регионе, новые совместные экономические проекты, усиление роли стран региона с точки зрения связанности и то, как все это способствует установлению долгосрочного мира, а также то, что всему этому, в свою очередь, жизненно необходим именно мир", – отметил Шакаришвили. В то же время он назвал конституционную норму о вступлении Грузии в НАТО и Евросоюз фактором риска, который может помешать стране реализовать свой потенциал и лишить ее исторического шанса занять достойное место в новом мировом порядке. Среди ключевых условий для усиления роли Грузии Шакаришвили выделил необходимость внутренней политической стабильности, минимизацию рисков дестабилизации, а также нейтралитет, который, по его мнению, является гарантией того, что страна не окажется втянутой в противостояние с Россией. Маршрут Трампа В Вашингтоне 8 августа лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Армения в рамках маршрута Трампа (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута 741 (он будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахичеваном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

