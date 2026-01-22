https://sputnik-georgia.ru/20260122/otkuda-v-gruzii-produkty--nazvany-glavnye-importery-296752290.html

Откуда в Грузии продукты – названы главные импортеры

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузия в 2025 году импортировала продукты питания, продуктовое сырье и напитки на сумму 2,2 миллиарда долларов, что на 20% выше показателя 2024 года, говорится в материалах Национальной службы статистики. Основная часть импортируемой продукции – это мясо, мясные субпродукты и молочная продукция. Также в десятку входят зерновые культуры и крупы, напитки, в том числе алкогольные, жиры и масла, сахар. Основным поставщиком продуктов питания и напитков является Россия, откуда поступило товаров на сумму 539 миллионов долларов, на втором месте – Турция (объем импорта – 242 миллиона долларов), а на третьем – Украина (139 миллионов долларов). Также Грузия закупает продукты из Бразилии, Польши и Франции. Вопрос отсутствия местного производства стал одним из главных во время обсуждения высоких цен на продовольствие. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости изучить рост цен на продукты в начале декабря 2025 года. Он отметил, что наценка в магазинах в среднем составляет 86%, и это может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос роста цен изучают правительственная комиссия и Служба государственной безопасности Грузии, также к изучению в феврале приступит временная парламентская комиссия.О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили представители сетевых магазинов страны и дистрибьюторы, у которых есть свое видение проблем на рынке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

