Откуда в Грузии продукты – названы главные импортеры
Sputnik Грузия
Вопрос роста цен изучают правительственная комиссия и Служба государственной безопасности Грузии, также к изучению в феврале приступит временная парламентская...
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24597/70/245977039_0:65:3410:1983_1920x0_80_0_0_0fd8589db348bf8125a3aea87e5aec2a.jpg
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузия в 2025 году импортировала продукты питания, продуктовое сырье и напитки на сумму 2,2 миллиарда долларов, что на 20% выше показателя 2024 года, говорится в материалах Национальной службы статистики. Основная часть импортируемой продукции – это мясо, мясные субпродукты и молочная продукция. Также в десятку входят зерновые культуры и крупы, напитки, в том числе алкогольные, жиры и масла, сахар. Основным поставщиком продуктов питания и напитков является Россия, откуда поступило товаров на сумму 539 миллионов долларов, на втором месте – Турция (объем импорта – 242 миллиона долларов), а на третьем – Украина (139 миллионов долларов). Также Грузия закупает продукты из Бразилии, Польши и Франции. Вопрос отсутствия местного производства стал одним из главных во время обсуждения высоких цен на продовольствие. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости изучить рост цен на продукты в начале декабря 2025 года. Он отметил, что наценка в магазинах в среднем составляет 86%, и это может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос роста цен изучают правительственная комиссия и Служба государственной безопасности Грузии, также к изучению в феврале приступит временная парламентская комиссия.О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили представители сетевых магазинов страны и дистрибьюторы, у которых есть свое видение проблем на рынке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
15:55 22.01.2026 (обновлено: 16:14 22.01.2026)
