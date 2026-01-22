https://sputnik-georgia.ru/20260122/predposylok-k-vozobnovleniyu-politicheskogo-dialoga-s-gruziey-poka-net---zakharova-296760397.html

Предпосылок к возобновлению политического диалога с Грузией пока нет – Захарова

Предпосылок к возобновлению политического диалога с Грузией пока нет – Захарова

22.01.2026

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Предпосылок к возобновлению политического диалога с Грузией пока нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос Sputnik Грузия. "Мы заинтересованы в том чтобы Грузия была суверенной и самостоятельной. Невзирая на давление Запада власти Грузии заявляют о готовности отстаивать свои национальные интересы, а также не хотят разрывать взаимоотношения с РФ", – отметила Захарова. По ее словам, власти Грузии, невзирая на невероятное давление Запада, заявляют о готовности идти по пути отстаивания своих национальных интересов, а не по предлагаемому пути, который ведет к реализации украинского, молдавского сценария. По ее словам, в Тбилиси, как представляется, начинают осознавать ложность надежд на вступление в НАТО, лживость обещаний неких золотых гор в случае сближения с Европейским союзом. И оценивают реалистично то, как их пытались обмануть. "Со своей стороны мы заинтересованы в том, чтобы Грузия была суверенной и самостоятельной, чтобы не становиться инструментом в чужих руках, а по сути даже игрушкой в чужих руках. В этом контексте мы с понимаем воспринимаем линию грузинских властей на ограничения внешнего вмешательства во внутренние дела страны", – сказала Захарова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

