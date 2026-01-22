Премьер Грузии призвал вернуть публичные дебаты как основу демократии

https://sputnik-georgia.ru/20260122/premer-gruzii-prizval-vernut-publichnye-debaty-kak-osnovu-demokratii-296760646.html

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости вернуть публичную дискуссию в общественную жизнь, подчеркнув, что без открытых дебатов невозможно полноценное функционирование демократии. В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Постепенно количество участников акций сократилось с десятков тысяч до нескольких десятков, а вместо нескольких городов митинги устраиваются теперь только у здания парламента в Тбилиси. Грузинские власти не раз говорили о том, что поляризация искусственно поддерживается агентурой "глубинного государства". По его словам, обсуждение истины является одной из важнейших опор демократии, так как оно дает обществу возможность услышать и проанализировать мнения людей с различными точками зрения и сделать выбор в пользу той стороны, чье мнение кажется более правильным; "именно на этой опоре строятся основы истинно демократического государства и народовластия". "На протяжении веков дебаты существовали в различных формах – от "площадок для обсуждений" на народных собраниях до телевизионных дебатов. Их цель всегда была одной – исключительно большинство общества должно было определить и выбрать позицию, которая ближе всего к его ценностям, взглядам и потребностям", – подчеркнул Кобахидзе. По его словам, с 2008 года ситуация в Европе ухудшается из-за усиления неформального олигархического влияния на политику. Премьер связывают это с ослаблением суверенитета ЕС и отдельных стран и усилением влияния "глубинного государства", откатом демократии и навязыванием обществу искусственных тем – от ЛГБТ*-сообщества до "зеленой" политики. "В этом процессе у людей было отнято право выбора, внимание отвели от реальных проблем на вымышленные, абсурдные вопросы, и в итоге европейская политика лишилась одной из важнейших и необходимых опор демократии – здоровых дебатов", – подчеркнул Кобахидзе. Он считает, что неформальные правители для подчинения европейских стран вместо оружия используют так называемые "мягкие методы" . Премьер-министр отмечает, что с целью уничтожения европейской демократии неформальные правители успешно подавили инакомыслие и закрыли ключевые платформы, где можно было выразить альтернативное мнение и донести его до общества. Агентура "глубинного государства" смогла лишь прервать многолетнюю культуру политических, экономических и социальных дебатов в стране, а главным исполнителем подобных задач премьер назвал лидера партии "Ахали", бывшего гендиректора "Мтавари архи" Нику Гварамия. "Когда его хозяева поняли, что во время дебатов общество легко сможет отличить ложь от истины, в СМИ был введён полностью чуждый этой сфере человек – Гварамия, которому была дана конкретная задача – провести полную радикализацию", – добавил Кобахидзе. По оценке премьера, Гварамия успешно выполнил задачу. Он утвердил в медиастандартах ложь, оскорбления, ругательства, клевету и истерию, и в итоге создал настолько токсичную медиасреду, что нормальный, здоровый человек больше не желает участвовать в дебатах, которые заканчиваются оскорблениями. Как считает премьер, чтобы в будущем грузинский народ мог делать любой выбор на основе правильного анализа, ему должны дать возможность публично услышать позиции всех политических групп, которые имеют амбиции находиться у власти. Под термином Deep State ("глубинное государство") власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

