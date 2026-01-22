https://sputnik-georgia.ru/20260122/prezident-rossii-vladimir-putin-provel-peregovory-s-makhmudom-abbasom-v-moskve-296759156.html
Президент России Владимир Путин провел переговоры с Махмудом Аббасом в Москве
Президент России Владимир Путин провел переговоры с Махмудом Аббасом в Москве
Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Москве. 22.01.2026, Sputnik Грузия
15:00 22.01.2026 (обновлено: 17:06 22.01.2026)
Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Москве.