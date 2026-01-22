https://sputnik-georgia.ru/20260122/priostanovka-bezviza-dlya-dippasportov-v-tbilisi-rastsenivayut-reshenie-es-kak-davlenie-296763696.html

Приостановка безвиза для диппаспортов: в Тбилиси расценивают решение ЕС как давление

Приостановка безвиза для диппаспортов: в Тбилиси расценивают решение ЕС как давление

Sputnik Грузия

Шаг Европейской комиссии несправедлив, поскольку Грузия не нарушила ни одного пункта или правила, заявила политик 22.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-22T23:32+0400

2026-01-22T23:32+0400

2026-01-22T23:32+0400

политика

грузия

новости

еврокомиссия

"сила народа"

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/10/294955442_0:39:768:471_1920x0_80_0_0_c55fd45352adc25fcd832e6344f25130.jpg

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Решение Еврокомиссии о приостановке безвизового режима для граждан Грузии с диппаспортами является давлением на грузинские власти, которые опираются на национальные интересы, заявила секретарь по международным отношениям партии "Сила народа" Эка Сепашвили. Еврокомиссия начала процесс приостановки безвизового режима для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами. Об этом 21 января заявил пресс-спикер Еврокомиссии Маркус Ламерт. По ее словам, этот шаг Европейской комиссии несправедлив, поскольку Грузия не нарушила ни одного пункта или правила. "Это крайне несправедливый шаг со стороны Европейской комиссии, который также свидетельствует о кризисе в их ценностях. Грузия не нарушила ни одного пункта, ни одного правила, ни одного требования, необходимого для введения безвизового режима", – сказала Сепашвили. C 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Безвиз для Грузии Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января 2025 года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, еврокомиссия, "сила народа", грузия - евросоюз