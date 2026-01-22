Грузия
Приостановка безвиза для диппаспортов: в Тбилиси расценивают решение ЕС как давление
Приостановка безвиза для диппаспортов: в Тбилиси расценивают решение ЕС как давление
Шаг Европейской комиссии несправедлив, поскольку Грузия не нарушила ни одного пункта или правила, заявила политик
политика
грузия
новости
еврокомиссия
"сила народа"
грузия - евросоюз
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/10/294955442_0:39:768:471_1920x0_80_0_0_c55fd45352adc25fcd832e6344f25130.jpg
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Решение Еврокомиссии о приостановке безвизового режима для граждан Грузии с диппаспортами является давлением на грузинские власти, которые опираются на национальные интересы, заявила секретарь по международным отношениям партии "Сила народа" Эка Сепашвили. Еврокомиссия начала процесс приостановки безвизового режима для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами. Об этом 21 января заявил пресс-спикер Еврокомиссии Маркус Ламерт. По ее словам, этот шаг Европейской комиссии несправедлив, поскольку Грузия не нарушила ни одного пункта или правила. "Это крайне несправедливый шаг со стороны Европейской комиссии, который также свидетельствует о кризисе в их ценностях. Грузия не нарушила ни одного пункта, ни одного правила, ни одного требования, необходимого для введения безвизового режима", – сказала Сепашвили. C 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Безвиз для Грузии Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января 2025 года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Решение Еврокомиссии о приостановке безвизового режима для граждан Грузии с диппаспортами является давлением на грузинские власти, которые опираются на национальные интересы, заявила секретарь по международным отношениям партии "Сила народа" Эка Сепашвили.
Еврокомиссия начала процесс приостановки безвизового режима для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами. Об этом 21 января заявил пресс-спикер Еврокомиссии Маркус Ламерт.

"Этот процесс, инициированный в рамках Европейской комиссии, который включает в себя приостановку безвизового режима для обладателей дипломатических паспортов, является еще одним явным проявлением продолжающегося давления на грузинское правительство. Причина давления заключается в том, что сегодня в Грузии действует национальное правительство, которое в первую очередь заботится об интересах собственного населения", – сказала Сепашвили.

По ее словам, этот шаг Европейской комиссии несправедлив, поскольку Грузия не нарушила ни одного пункта или правила.
"Это крайне несправедливый шаг со стороны Европейской комиссии, который также свидетельствует о кризисе в их ценностях. Грузия не нарушила ни одного пункта, ни одного правила, ни одного требования, необходимого для введения безвизового режима", – сказала Сепашвили.
C 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.

Безвиз для Грузии

Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища.
Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января 2025 года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии.
При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
