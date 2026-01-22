https://sputnik-georgia.ru/20260122/sgb-gruzii-voshla-s-proverkami-na-obekty-torgovli-iz-za-vysokikh-tsen-na-produkty-296757267.html
СГБ Грузии вошла с проверками на объекты торговли из-за высоких цен на продукты
СГБ Грузии вошла с проверками на объекты торговли из-за высоких цен на продукты
Предметом расследования является процесс ценообразования, для изучения которого по решению суда запрашиваются электронные версии документов, заявили в Службе... 22.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии провела проверки в сети супермаркетов и дистрибьюторов, чтобы выяснить, как формируется наценка на продукцию, говорится в сообщении ведомства. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 24 декабря 2025 года заявил, что большая разница между европейскими и грузинскими ценами на продукты питания обусловлена высокой наценкой дистрибьюторских компаний и рынков, которая в среднем составляет 86% от грузинской границы до прилавка. Служба государственной безопасности 24 декабря заявила, что начала изучение вопроса, связанного с ценами на продукты питания. 5 января 2026 года была создана правительственная комиссия по ценам на продукты питания. Первое заседание правительственной комиссии состоялось 20 января. Комиссия будет работать над ценами на продукты питания, лекарства и топливо. Кроме того, было выражено мнение, что комиссия должна завершить свою работу к концу апреля. В состав правительственной координационной комиссии по ценам входят: министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе, министр финансов Лаша Хуцишвили, глава службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе, глава правительственной администрации Леван Жоржолиани и председатель Агентства по конкуренции и защите прав потребителей Ираклий Леквинадзе.
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии провела проверки в сети супермаркетов и дистрибьюторов, чтобы выяснить, как формируется наценка на продукцию, говорится в сообщении ведомства.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 24 декабря 2025 года заявил, что большая разница между европейскими и грузинскими ценами на продукты питания обусловлена высокой наценкой дистрибьюторских компаний и рынков, которая в среднем составляет 86% от грузинской границы до прилавка.
"В данном случае предметом расследования является процесс ценообразования, для изучения которого запрашиваются электронные версии документов по решению суда. В этом случае нас не интересуют другие финансовые вопросы, поскольку они не являются предметом текущего расследования", – заявили в СГБ.
Служба государственной безопасности 24 декабря заявила, что начала изучение вопроса, связанного с ценами на продукты питания. 5 января 2026 года была создана правительственная комиссия по ценам на продукты питания. Первое заседание правительственной комиссии состоялось 20 января. Комиссия будет работать над ценами на продукты питания, лекарства и топливо. Кроме того, было выражено мнение, что комиссия должна завершить свою работу к концу апреля.
В состав правительственной координационной комиссии по ценам входят: министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе, министр финансов Лаша Хуцишвили, глава службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе, глава правительственной администрации Леван Жоржолиани и председатель Агентства по конкуренции и защите прав потребителей Ираклий Леквинадзе.