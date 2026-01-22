https://sputnik-georgia.ru/20260122/snizyatsya-li-tseny-v-gruzii--pervye-otsenki-296751088.html

Снизятся ли цены в Грузии – первые оценки

Правительство Грузии не намерено ограничивать свободу бизнеса, но ищет пути к сотрудничеству в вопросах регуляции цен в сетевых магазинах 22.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Бизнес-сектор пока отказывается давать прогнозы по поводу снижения цен на продукты питания в Грузии, между тем в правительстве настроены на положительный результат. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в декабре инициировал начало изучения цен на топливо, медикаменты и продукты питания, и уже на этой неделе заработала специальная правительственная комиссия. На первой встрече с представителями сетевых маркетов премьер-министр снова представил аргументы правительства. "Мы считаем, что наценка в 86% довольно высока. За пять лет количество маркетов в стране удвоилось. В Грузии на 100 000 человек приходится 113 маркетов, тогда как в Германии этот показатель составляет 45, в Австрии – 62. Есть еще более низкие показатели. Это, естественно, в конечном итоге отражается на цене и бременем ложится на население", – заявил Кобахидзе. При этом премьер-министр подчеркнул, что правительство Грузии не намерено ограничивать свободу бизнеса. Между тем представители бизнеса хоть и настроены на диалог, о результатах говорить воздерживаются. "Такие встречи продолжатся, и выяснится точно, откуда идет это все, почему какое-то число выше или ниже. Это был очень конструктивный, двусторонний диалог. Были заданы вопросы с нашей стороны тоже. Сегодня была только первая встреча, и ничего конкретного мы не отметили", – заявила глава ассоциации ритейлеров София Кашакашвили. Она также отметила, что представила те вызовы, которые в конечном итоге отражаются на цене продовольствия. "Сегодня мы озвучили, что обязательно нужно поощрять местное производство, и государство готово принимать участие. Долгосрочный прогноз и планы будут разработаны со временем, однако на первой же встрече мне будет трудно сказать что-то конкретное", – сказала Кашакашвили. Глава сети Smart Васил Хорава отметил, что магазины не повышают цены искусственно и готовы в этом вопросе сотрудничать с Агентством конкуренции. "Конкуренция все регулирует, будет конкуренция – будут правильные цены. Я думаю, конкуренция правильная. Мы все представим Агентству по конкуренции", – заявил Хорава. В администрации правительства уверены, что встречи принесут результат. "Мы обсудили, из чего складываются надбавки к ценам на продовольствие, будь то аренда, зарплата или что-то еще. Мы продолжим встречи с производителями, дистрибьюторами. Думаем, у нас получатся достаточно плодотворные встречи, в результате которых мы услышим видение всего сектора в отношении надбавок к ценам", – сказал глава администрации правительства Леван Жоржолиани. По его словам, дальнейшие шаги будут предприняты только после завершения всех встреч. Скандал с ценами Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости изучить рост цен на продукты в начале декабря 2025 года. Он отметил, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и это может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос роста цен, помимо правительственной комиссии, изучат временная парламентская комиссия и Служба государственной безопасности Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили представители сетевых магазинов страны и дистрибьюторы, у которых есть свое видение проблем на рынке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

