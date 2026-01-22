https://sputnik-georgia.ru/20260122/snizyatsya-li-tseny-v-gruzii--pervye-otsenki-296751088.html
Снизятся ли цены в Грузии – первые оценки
Снизятся ли цены в Грузии – первые оценки
Sputnik Грузия
Правительство Грузии не намерено ограничивать свободу бизнеса, но ищет пути к сотрудничеству в вопросах регуляции цен в сетевых магазинах 22.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-22T12:52+0400
2026-01-22T12:52+0400
2026-01-22T13:25+0400
экономика
грузия
новости
германия
ираклий кобахидзе
австрия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268818254_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_05ce026e73b4c6c9550b5f3426e41910.jpg
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Бизнес-сектор пока отказывается давать прогнозы по поводу снижения цен на продукты питания в Грузии, между тем в правительстве настроены на положительный результат. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в декабре инициировал начало изучения цен на топливо, медикаменты и продукты питания, и уже на этой неделе заработала специальная правительственная комиссия. На первой встрече с представителями сетевых маркетов премьер-министр снова представил аргументы правительства. "Мы считаем, что наценка в 86% довольно высока. За пять лет количество маркетов в стране удвоилось. В Грузии на 100 000 человек приходится 113 маркетов, тогда как в Германии этот показатель составляет 45, в Австрии – 62. Есть еще более низкие показатели. Это, естественно, в конечном итоге отражается на цене и бременем ложится на население", – заявил Кобахидзе. При этом премьер-министр подчеркнул, что правительство Грузии не намерено ограничивать свободу бизнеса. Между тем представители бизнеса хоть и настроены на диалог, о результатах говорить воздерживаются. "Такие встречи продолжатся, и выяснится точно, откуда идет это все, почему какое-то число выше или ниже. Это был очень конструктивный, двусторонний диалог. Были заданы вопросы с нашей стороны тоже. Сегодня была только первая встреча, и ничего конкретного мы не отметили", – заявила глава ассоциации ритейлеров София Кашакашвили. Она также отметила, что представила те вызовы, которые в конечном итоге отражаются на цене продовольствия. "Сегодня мы озвучили, что обязательно нужно поощрять местное производство, и государство готово принимать участие. Долгосрочный прогноз и планы будут разработаны со временем, однако на первой же встрече мне будет трудно сказать что-то конкретное", – сказала Кашакашвили. Глава сети Smart Васил Хорава отметил, что магазины не повышают цены искусственно и готовы в этом вопросе сотрудничать с Агентством конкуренции. "Конкуренция все регулирует, будет конкуренция – будут правильные цены. Я думаю, конкуренция правильная. Мы все представим Агентству по конкуренции", – заявил Хорава. В администрации правительства уверены, что встречи принесут результат. "Мы обсудили, из чего складываются надбавки к ценам на продовольствие, будь то аренда, зарплата или что-то еще. Мы продолжим встречи с производителями, дистрибьюторами. Думаем, у нас получатся достаточно плодотворные встречи, в результате которых мы услышим видение всего сектора в отношении надбавок к ценам", – сказал глава администрации правительства Леван Жоржолиани. По его словам, дальнейшие шаги будут предприняты только после завершения всех встреч. Скандал с ценами Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости изучить рост цен на продукты в начале декабря 2025 года. Он отметил, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и это может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос роста цен, помимо правительственной комиссии, изучат временная парламентская комиссия и Служба государственной безопасности Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили представители сетевых магазинов страны и дистрибьюторы, у которых есть свое видение проблем на рынке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
германия
австрия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268818254_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_23246f0b9f4153a5ba5dcc8229cade38.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, германия, ираклий кобахидзе, австрия
экономика, грузия, новости, германия, ираклий кобахидзе, австрия
Снизятся ли цены в Грузии – первые оценки
12:52 22.01.2026 (обновлено: 13:25 22.01.2026)
Правительство Грузии не намерено ограничивать свободу бизнеса, но ищет пути к сотрудничеству в вопросах регуляции цен в сетевых магазинах
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Бизнес-сектор пока отказывается давать прогнозы по поводу снижения цен на продукты питания в Грузии, между тем в правительстве настроены на положительный результат.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в декабре инициировал начало изучения цен на топливо, медикаменты и продукты питания, и уже на этой неделе заработала специальная правительственная комиссия.
На первой встрече с представителями сетевых маркетов премьер-министр снова представил аргументы правительства.
"Мы считаем, что наценка в 86% довольно высока. За пять лет количество маркетов в стране удвоилось. В Грузии на 100 000 человек приходится 113 маркетов, тогда как в Германии этот показатель составляет 45, в Австрии – 62. Есть еще более низкие показатели. Это, естественно, в конечном итоге отражается на цене и бременем ложится на население", – заявил Кобахидзе.
При этом премьер-министр подчеркнул, что правительство Грузии не намерено ограничивать свободу бизнеса.
"Свобода бизнеса – это главная отправная точка для нас, и, естественно, есть свои плюсы, когда бизнес полностью по своему свободному усмотрению определяет свою деятельность, однако здесь так же важен и социальный аспект", – сказал Кобахидзе.
Между тем представители бизнеса хоть и настроены на диалог, о результатах говорить воздерживаются.
"Такие встречи продолжатся, и выяснится точно, откуда идет это все, почему какое-то число выше или ниже. Это был очень конструктивный, двусторонний диалог. Были заданы вопросы с нашей стороны тоже. Сегодня была только первая встреча, и ничего конкретного мы не отметили", – заявила глава ассоциации ритейлеров София Кашакашвили.
Она также отметила, что представила те вызовы, которые в конечном итоге отражаются на цене продовольствия.
"Сегодня мы озвучили, что обязательно нужно поощрять местное производство, и государство готово принимать участие. Долгосрочный прогноз и планы будут разработаны со временем, однако на первой же встрече мне будет трудно сказать что-то конкретное", – сказала Кашакашвили.
Глава сети Smart Васил Хорава отметил, что магазины не повышают цены искусственно и готовы в этом вопросе сотрудничать с Агентством конкуренции.
"Конкуренция все регулирует, будет конкуренция – будут правильные цены. Я думаю, конкуренция правильная. Мы все представим Агентству по конкуренции", – заявил Хорава.
В администрации правительства уверены, что встречи принесут результат.
"Мы обсудили, из чего складываются надбавки к ценам на продовольствие, будь то аренда, зарплата или что-то еще. Мы продолжим встречи с производителями, дистрибьюторами. Думаем, у нас получатся достаточно плодотворные встречи, в результате которых мы услышим видение всего сектора в отношении надбавок к ценам", – сказал глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
По его словам, дальнейшие шаги будут предприняты только после завершения всех встреч.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости изучить рост цен на продукты в начале декабря 2025 года. Он отметил, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и это может свидетельствовать о картельной договоренности.
Вопрос роста цен, помимо правительственной комиссии, изучат временная парламентская комиссия и Служба государственной безопасности Грузии.
О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили представители сетевых магазинов страны и дистрибьюторы, у которых есть свое видение проблем на рынке.