Туристы тратят в ресторанах Грузии почти в пять раз больше местных - видео

Расходы в грузинских ресторанах продолжают расти, но основной вклад в эту динамику вносят туристы. 22.01.2026, Sputnik Грузия

Согласно статистическим данным, средний чек иностранцев в заведениях общепита значительно превышает траты местных жителей, а темпы роста их расходов опережают общую динамику рынка.Несмотря на то что большинство безналичных платежей по-прежнему приходится на резидентов, именно туристический поток всё активнее формирует обороты ресторанного бизнеса.

