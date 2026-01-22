https://sputnik-georgia.ru/20260122/v-davose-18-stran-podpisali-ustav-soveta-mira--296758363.html
В Давосе 18 стран подписали Устав Совета мира
Американский лидер предложил создать новую международную структуру и направил предложения по участию главам ряда государств. 22.01.2026
2026-01-22T15:32+0400
2026-01-22T15:32+0400
2026-01-22T19:05+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/16/296758195_0:188:1960:1291_1920x0_80_0_0_e1e64752ed870e751528727390f06317.jpg
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Устав сформированного США Совета мира по Газе в Давосе подписали 18 стран, следует из трансляции мероприятия.Помимо США, документ подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.Американский лидер Дональд Трамп при этом заявил, что взаимодействие Совета мира с Организацией Объединенных Наций может создать уникальный формат для глобального урегулирования конфликтов.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что устав Совета вступил в силу и структура получила статус официальной международной организации. Также к ней могут присоединиться и другие страны.Президент России Владимир Путин накануне поблагодарил Вашингтон за приглашение стать участником Совета мира, Москва ответит на него после того, как МИД изучит документы и проконсультируется с партнерами. Также он заявил о готовности направить миллиард долларов на помощь палестинцам и использовать для этого замороженные активы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
