Вечер памяти Параджанова в Тбилиси: выставка работ и награждение победителей
Вечер памяти Параджанова в Тбилиси: выставка работ и награждение победителей
Sputnik Грузия
В Тбилиси состоялся вечер, посвященный кинорежиссеру Серго Параджанову. Мероприятие прошло в здании городского собрания — сакребуло. 22.01.2026, Sputnik Грузия
На встрече собрались представители армянской диаспоры. Вечер приурочили к традиционному конкурсу имени Параджанова, который проводится в грузинской столице уже более десяти лет.В рамках конкурса гостям представили работы художников, вдохновленные личностью режиссера и его фильмами. Кульминацией программы стало награждение победителей.
