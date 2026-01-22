https://sputnik-georgia.ru/20260122/vo-skolko-vam-oboshlos-prazdnovanie-novogo-goda-bez-novogodnikh-podarkov-296754625.html
Во сколько вам обошлось празднование Нового года без новогодних подарков?
Во сколько вам обошлось празднование Нового года без новогодних подарков?
Sputnik Грузия
Грузия отметила Новый год. Финансовое состояние граждан является главным внутренним вопросом и вызывает ярые споры, несмотря на стабильный экономический рост. 22.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-22T14:31+0400
2026-01-22T14:31+0400
2026-01-22T14:31+0400
грузия
общество
новости
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/16/296754148_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_f43a10ac6f97f6dcff9c0f1dce98b313.png
Грузия отметила Новый год. Финансовое состояние граждан является главным внутренним вопросом и вызывает ярые споры, несмотря на стабильный экономический рост.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, во сколько им обошлось празднование Нового года в 2025 году.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/16/296754148_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_82ae1b90de89343db86fb7ce0fde58a0.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, общество, новости, инфографика, инфографика
грузия, общество, новости, инфографика, инфографика
Во сколько вам обошлось празднование Нового года без новогодних подарков?
Грузия отметила Новый год. Финансовое состояние граждан является главным внутренним вопросом и вызывает ярые споры, несмотря на стабильный экономический рост.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, во сколько им обошлось празднование Нового года в 2025 году.