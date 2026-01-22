https://sputnik-georgia.ru/20260122/vo-skolko-vam-oboshlos-prazdnovanie-novogo-goda-bez-novogodnikh-podarkov-296754625.html

Во сколько вам обошлось празднование Нового года без новогодних подарков?

Во сколько вам обошлось празднование Нового года без новогодних подарков?

Sputnik Грузия

Грузия отметила Новый год. Финансовое состояние граждан является главным внутренним вопросом и вызывает ярые споры, несмотря на стабильный экономический рост. 22.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-22T14:31+0400

2026-01-22T14:31+0400

2026-01-22T14:31+0400

грузия

общество

новости

инфографика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/16/296754148_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_f43a10ac6f97f6dcff9c0f1dce98b313.png

Грузия отметила Новый год. Финансовое состояние граждан является главным внутренним вопросом и вызывает ярые споры, несмотря на стабильный экономический рост.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, во сколько им обошлось празднование Нового года в 2025 году.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, инфографика, инфографика