https://sputnik-georgia.ru/20260122/vopros-o-vozobnovlenii-politicheskogo-dialoga-s-gruziey-poka-ne-stoit---zakharova-296760550.html
Вопрос о возобновлении политического диалога с Грузией пока не стоит – Захарова
Вопрос о возобновлении политического диалога с Грузией пока не стоит – Захарова
Sputnik Грузия
Предпосылок к возобновлению политического диалога с Грузией пока нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос... 22.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-22T17:57+0400
2026-01-22T17:57+0400
2026-01-22T18:19+0400
видео-новости из грузии
видео
мультимедиа
мария захарова
россия
политика
мид рф
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/16/296760230_0:0:2097:1179_1920x0_80_0_0_9c864dd6dffc03fcad8e8f365deb8407.png
"Мы заинтересованы в том, чтобы Грузия была суверенной и самостоятельной, чтобы не становилась инструментом в чужих руках, а по сути даже игрушкой в чужих руках. Невзирая на давление Запада, власти Грузии заявляют о готовности отстаивания своих национальных интересов, а также не хотят разрывать взаимоотношения с РФ", – отметила Мария Захарова.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/16/296760230_100:0:1672:1179_1920x0_80_0_0_cf97c5c6d61ae9a6b597aa1316bcfce4.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, мария захарова, россия, политика, мид рф, видео
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, мария захарова, россия, политика, мид рф, видео
Вопрос о возобновлении политического диалога с Грузией пока не стоит – Захарова
17:57 22.01.2026 (обновлено: 18:19 22.01.2026)
Предпосылок к возобновлению политического диалога с Грузией пока нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос @SputnikGeorgia
"Мы заинтересованы в том, чтобы Грузия была суверенной и самостоятельной, чтобы не становилась инструментом в чужих руках, а по сути даже игрушкой в чужих руках. Невзирая на давление Запада, власти Грузии заявляют о готовности отстаивания своих национальных интересов, а также не хотят разрывать взаимоотношения с РФ", – отметила Мария Захарова.