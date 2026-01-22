https://sputnik-georgia.ru/20260122/vopros-o-vozobnovlenii-politicheskogo-dialoga-s-gruziey-poka-ne-stoit---zakharova-296760550.html

Вопрос о возобновлении политического диалога с Грузией пока не стоит – Захарова

Предпосылок к возобновлению политического диалога с Грузией пока нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос... 22.01.2026, Sputnik Грузия

"Мы заинтересованы в том, чтобы Грузия была суверенной и самостоятельной, чтобы не становилась инструментом в чужих руках, а по сути даже игрушкой в чужих руках. Невзирая на давление Запада, власти Грузии заявляют о готовности отстаивания своих национальных интересов, а также не хотят разрывать взаимоотношения с РФ", – отметила Мария Захарова.

