Захарова: люди радовались возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией

Захарова: люди радовались возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова помнит эмоции людей во время возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией

22.01.2026

"Я помню эти эмоции радости, в конкретно этом примере восторжествовала справедливость: вот это зло и мрачная нечесть были побеждены доброй волей и добрыми намерениями. Это невозможно забыть, их искреннюю радость от того, что они сделали это не только для себя, но и для людей по ту и другую сторону границы, – этих границ не чувствовали, потому что, например, являлись членами одной семьи", – ответила официальный представитель МИД РФ @SputnikGeorgia.Россия и Грузия возобновили прямые полеты в мае 2023 года, они были прерваны в 2019 году.

