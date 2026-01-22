https://sputnik-georgia.ru/20260122/zakharova-lyudi-radovalis-vozobnovleniyu-pryamogo-aviasoobscheniya-mezhdu-gruziey-i-rossiey-296761353.html
Захарова: люди радовались возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией
Захарова: люди радовались возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова помнит эмоции людей во время возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией 22.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-22T18:07+0400
2026-01-22T18:07+0400
2026-01-22T18:20+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
россия
мария захарова
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/16/296761180_0:0:2099:1182_1920x0_80_0_0_2210eb872414dadf999ba3aa7981a5e5.png
"Я помню эти эмоции радости, в конкретно этом примере восторжествовала справедливость: вот это зло и мрачная нечесть были побеждены доброй волей и добрыми намерениями. Это невозможно забыть, их искреннюю радость от того, что они сделали это не только для себя, но и для людей по ту и другую сторону границы, – этих границ не чувствовали, потому что, например, являлись членами одной семьи", – ответила официальный представитель МИД РФ @SputnikGeorgia.Россия и Грузия возобновили прямые полеты в мае 2023 года, они были прерваны в 2019 году.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/16/296761180_305:0:1897:1194_1920x0_80_0_0_ee39894439a0013a387a082192a88c5e.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, мария захарова, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, мария захарова, видео
Захарова: люди радовались возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией
18:07 22.01.2026 (обновлено: 18:20 22.01.2026)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова помнит эмоции людей во время возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией
"Я помню эти эмоции радости, в конкретно этом примере восторжествовала справедливость: вот это зло и мрачная нечесть были побеждены доброй волей и добрыми намерениями. Это невозможно забыть, их искреннюю радость от того, что они сделали это не только для себя, но и для людей по ту и другую сторону границы, – этих границ не чувствовали, потому что, например, являлись членами одной семьи", – ответила официальный представитель МИД РФ @SputnikGeorgia.
Россия и Грузия возобновили прямые полеты в мае 2023 года, они были прерваны в 2019 году.